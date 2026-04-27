Lucas Licht, preocupado por la falta de gol de Talleres de Escalada

Pasó otro partido de Talleres de Escalada sin victorias como local. Al menos, el 0-0 frente a Real Pilar cortó con dos derrotas consecutivas en el estadio Pablo Comelli. Una frustración para el Albirrojo que no pudo acortar distancias respecto de los líderes Arsenal de Sarandí y Villa Dálmine que igualaron entre sí.

El entrenador Lucas Licht sostuvo que su equipo jugó “un buen partido”, pero que los “condicionó” la expulsión de Fernando Enrique.

“Creo que hicimos un buen partido, al quedar con un hombre menos es difícil, pero en el primer tiempo tuvimos situaciones muy claras, si las hubiéramos convertido tendríamos los tres puntos. Un punto importante con un rival que está arriba”, consideró el DT en conferencia de prensa.

Puntualmente sobre la postura del equipo después de quedar en inferioridad numérica afirmó que “tuvimos que doblegar el esfuerzo, lo hicimos. Jugamos de la misma manera, en ningún momento nos metimos atrás”.

Lucas Licht: “Tuvimos situaciones muy claras”

Un déficit que se viene prolongando es la falta de gol de Talleres de Escalada considerando las chances que genera. Y eso lo sabe el “Bochi” Licht. “Nos está faltando encontrar el gol. Fuimos superiores en situaciones, el juego lo teníamos controlado, nos costaron los primeros 10 o 15 minutos, después tuvimos las situaciones de gol muy claras debajo del arco”, reconoció.

En 12 fechas jugadas del Torneo de Primera B, Talleres de Escalada es uno de los siete equipos que no alcanzó los dos dígitos de goles: convirtió nueve, misma cifra que Argentino de Merlo, Comunicaciones y Liniers; mientras que UAI Urquiza y Brown de Adrogué anotaron ocho y Atlético Ituzaingó seis.

Talleres de Escalada Talleres de Escalada apenas convirtió nueve goles.

En esa línea apuntó que “nos pasó con la UAI, 2-0 y pudimos haber hecho más goles y no los hicimos. Nos pasó con Arsenal acá. Tenemos que ajustar en ofensiva, el porcentaje no es bueno. Somos el equipo con menos gol respecto a las situaciones que creamos. El camino es hacerse cargo de los errores”.

Talleres de Escalada no pudo descontar puntos

El conjunto de Remedios de Escalada quedó 7º con 19 puntos, a seis de los líderes, mientras que el Monarca se ubica 4º con 23 unidades.

“Nos tenemos que quedar conformes con lo que se hizo en el primer tiempo. Le jugamos a un rival que va a ser duro, que está arriba en el torneo y eso nos tiene que dejar tranquilos”, analizó el exDT de Villa San Carlos, quién agregó que “por suerte los de arriba no pudieron ganar -el único que descontó fue Excursionistas- y quedamos con la misma cantidad de puntos”.

También Licht se refirió a las bajas por lesiones de Juan Arango, Jeremías Kruger, Leonel Barrios y Maximiliano Rodríguez, entre otros, que el equipo viene sintiendo a pesar del recambio de piezas. Para el próximo partido, como visitante de Liniers, recupera a Matías Samaniego, que cumplió la sanción.

“Más allá de las lesiones que tenemos, que son muchas, creo que los chicos que entran lo demuestran están haciendo bien las cosas, pero cada uno que entra está a la altura. Están todos al 100% y eso vale muchísimo que estén para jugar. Cualquiera que entre no desentona y eso es importante”, afirmó.