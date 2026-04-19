Lucas Licht: "Hay que achicarles a los punteros"

Talleres de Escalada se recuperó después de tres fechas, volvió al triunfo frente a la UAI Urquiza y se mantuvo expectante en la tabla de la Primera B con 11 fechas transcurridas. El entrenador Lucas Licht valoró la mejora que mostró el Albirrojo en Villa Lynch.

“No estaban costando los primeros tiempos, lo pudimos cambiar, dimos el golpe a los cinco minutos”, reflexionó el DT sobre el arranque con gol de Isaías Ciavarelli que allanó el triunfo que se cerró con el grito de Fernando Enrique.

Esa tempranera conquista fue clave porque, para Licht , su equipo manejó “bien el partido” ante un rival que se hunde en la parte baja. “Sabíamos que si lo hacemos con intensidad le hacemos lío a cualquier equipo. Lo demostramos y en líneas generales hicimos un gran partido”, se envalentonó el exdefensor de Gimnasia La Plata.

“El primer tiempo no había sido bueno el otro día ( derrota ante Villa Dálmine ), lo hablamos con los chicos en la semana. Uno pretende siempre jugar bien, lo que no negociamos son las ganas”.

Fernado Enrique Fernando Enrique liquidó el partido.

En las últimas semanas, el plantel de Talleres de Escalada se vio afectado por las lesiones. Ahora, para la próxima, se le suma la de Maximiliano Rodríguez con una lesión en el hombro derecho (igual llegó a la quinta amarilla), además de la expulsión de Matías Samaniego.

Lo que viene para Talleres de Escalada

Sobre Real Pilar, el entrenador destacó que “vamos a enfrentar a un rival directo, sabemos que nos cuestan los rivales directos, pero tenemos un desafío importante, hay que achicarles puntos a los primeros. Cada vez que Talleres sale a jugar consigue resultados”.

Talleres de Escalada (18 puntos) perdió los últimos dos partidos como local: Arsenal y Villa Dálmine (ambos con 24), pero con ventaja para los de Sarandí en el 1º lugar por diferencia de goles.