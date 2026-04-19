domingo 19 de abril de 2026
Escribinos
19 de abril de 2026
Recuperó el paso.

Lucas Licht: "Hay que achicarles a los punteros"

El DT de Talleres de Escalada, Lucas Licht, admitió que les cuestan los rivales directos, pero que están para hacerles lío a cualquiera.

Talleres de Escalada volvió a sumar de a tres.

Talleres de Escalada volvió a sumar de a tres.

Talleres de Escalada se recuperó después de tres fechas, volvió al triunfo frente a la UAI Urquiza y se mantuvo expectante en la tabla de la Primera B con 11 fechas transcurridas. El entrenador Lucas Licht valoró la mejora que mostró el Albirrojo en Villa Lynch.

“No estaban costando los primeros tiempos, lo pudimos cambiar, dimos el golpe a los cinco minutos”, reflexionó el DT sobre el arranque con gol de Isaías Ciavarelli que allanó el triunfo que se cerró con el grito de Fernando Enrique.

Lee además
Nicolás Malvacio cumplió 200 partidos en Talleres de Escalada.
Sentido de pertenencia.

Malvacio llegó a los 200 partidos en Talleres de Escalada
Talleres de Escalada rompió el malefio como visitante.
La rompió.

Talleres de Escalada recuperó la memoria como visitante

Lucas Licht: “Un gran partido”

Esa tempranera conquista fue clave porque, para Licht, su equipo manejó “bien el partido” ante un rival que se hunde en la parte baja. “Sabíamos que si lo hacemos con intensidad le hacemos lío a cualquier equipo. Lo demostramos y en líneas generales hicimos un gran partido”, se envalentonó el exdefensor de Gimnasia La Plata.

“El primer tiempo no había sido bueno el otro día (derrota ante Villa Dálmine), lo hablamos con los chicos en la semana. Uno pretende siempre jugar bien, lo que no negociamos son las ganas”.

Fernado Enrique
Fernando Enrique liquid&oacute; el partido.

Fernando Enrique liquidó el partido.

En las últimas semanas, el plantel de Talleres de Escalada se vio afectado por las lesiones. Ahora, para la próxima, se le suma la de Maximiliano Rodríguez con una lesión en el hombro derecho (igual llegó a la quinta amarilla), además de la expulsión de Matías Samaniego.

Lo que viene para Talleres de Escalada

Sobre Real Pilar, el entrenador destacó que “vamos a enfrentar a un rival directo, sabemos que nos cuestan los rivales directos, pero tenemos un desafío importante, hay que achicarles puntos a los primeros. Cada vez que Talleres sale a jugar consigue resultados”.

Talleres de Escalada (18 puntos) perdió los últimos dos partidos como local: Arsenal y Villa Dálmine (ambos con 24), pero con ventaja para los de Sarandí en el 1º lugar por diferencia de goles.

Temas
Seguí leyendo

Malvacio llegó a los 200 partidos en Talleres de Escalada

Talleres de Escalada recuperó la memoria como visitante

Mateo Muñoz le dio un triunfo muy esperado a Talleres de Escalada

Talleres de Escalada pegó de entrada y sumó un valioso triunfo ante la UAI

Dejá tu comentario

Lo que se lee ahora
Los hinchas de Temperley le pusieron color a la vuelta de los visitantes en la Primera Nacional. 
El regreso de los visitantes.

El color de los hinchas de Temperley en la vuelta del público visitante

Las más leídas

Te Puede Interesar

Luego de las lluvias, mejora el clima entre martes y miércoles.
Pronóstico.

Se viene una semana con clima otoñal: lluvias intermitentes y menos temperatura