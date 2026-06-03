Wanda Nara perdió un juicio millonario contra Mauro Icardi

Un pedido de compensación económica que había realizado Wanda Nara ante la Justicia de Italia en medio de su escandaloso y mediático divorcio con Mauro Icardi no logró prosperar. Luego de este revés judicial, se filtraron los argumentos del fallo.

En el documento que leyó Angie Balbiani en Puro Show, en El Trece, la sentencia sostiene que “Wanda tiene ingresos muy elevados”, que tiene “importantes activos inmobiliarios en Italia y en Argentina” y que “es propietaria de una empresa con un valor patrimonial importante”.

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Mientras que el dictamen destaca que “tiene inversiones financieras significativas”, que “es relativamente joven” y que “cuenta con capacidad profesional para generar ingresos propios”.

La periodista de El Trece marcó que "No consideran que esté en una posición débil económicamente por lo que su pedido no tendría fundamentos".

image El fallo contra Wanda Nara.

Cuánto le reclamaba Wanda Nara a Mauro Icardi

En marzo de este año trascendió que Wanda Nara había presentado en Italia, en el marco de su divorcio con Mauro Icardi, un pedido formal para recibir una compensación económica millonaria.

La pretensión económica de Wanda Nara en su planteo era que Mauro Icardi le pase una manutención mensual de uso 250.000 euros. De todas formas, la conductora tiene la posibilidad de apelar el fallo que benefició al actual novio de la China Suárez.