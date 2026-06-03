miércoles 03 de junio de 2026
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3 de junio de 2026
Todo mal.

Wanda Nara perdió un juicio millonario contra Mauro Icardi

Wanda Nara reclamó ante la Justicia de Italia una compensación económica de parte de Mauro Icardi y sus argumentos no fueron convincentes.

Wanda Nara perdió un juicio con Mauro Icardi.&nbsp;

Wanda Nara perdió un juicio con Mauro Icardi. 

En el documento que leyó Angie Balbiani en Puro Show, en El Trece, la sentencia sostiene que “Wanda tiene ingresos muy elevados”, que tiene “importantes activos inmobiliarios en Italia y en Argentina” y que “es propietaria de una empresa con un valor patrimonial importante”.

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Mientras que el dictamen destaca que “tiene inversiones financieras significativas”, que “es relativamente joven” y que “cuenta con capacidad profesional para generar ingresos propios”.

La periodista de El Trece marcó que "No consideran que esté en una posición débil económicamente por lo que su pedido no tendría fundamentos".

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El fallo contra Wanda Nara.

El fallo contra Wanda Nara.

Cuánto le reclamaba Wanda Nara a Mauro Icardi

En marzo de este año trascendió que Wanda Nara había presentado en Italia, en el marco de su divorcio con Mauro Icardi, un pedido formal para recibir una compensación económica millonaria.

La pretensión económica de Wanda Nara en su planteo era que Mauro Icardi le pase una manutención mensual de uso 250.000 euros. De todas formas, la conductora tiene la posibilidad de apelar el fallo que benefició al actual novio de la China Suárez.

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