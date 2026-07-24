Finde en Lomas de Zamora: Fabio Alberti, Los Espíritus y un tributo a Virus

Este fin de semana los espacios de Lomas de Zamora recibirán a Fabio Alberti y su Peperino Pomoro , a Los Espíritus y a un tributo a Virus. También habrá propuestas para las vacaciones de invierno y toda la movida local.

En el Teatro del Municipio de Lomas de Zamora , Manuel Castro 262, siguen las funciones en las vacaciones de invierno para los más bajitos y para toda la familia a las 11,13, 15 y 17.

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En la misma sala, el viernes a las 21 presentan su espectáculo David Tokar y Emanuel Gabotto, dos grandes referentes del canto improvisado en Latinoamérica para compartir una noche donde la guitarra y la palabra se encuentran en el arte de payar.

En el Teatro Coliseo de Lomas de Zamora , España 55, el sábado a las 16 llega el show infantil “Poder K-Pop. Guerreras y Demonios Gira Mundial 2026".

En la misma sala, el sábado a las 21 sale a escena Fabio Alberti con su desopilante personaje Peperino Pomoro con "La Apocalipsis Existe y es Hoy" como lo dijo Violeta Lo Re.

Los Espíritus, una banda poderosa de rock con fusión del blues y la música psicodélica, sonará en vivo el viernes a las 21 Dandelion Teatro Bar de Lomas de Zamora, Larrea 350.

La obra “Llenos de vacío”, con autoría de Carlos Algeri, se estrena el sábado a las 20,30 en el Teatro Horizonte de Lomas de Zamora, Hipólito Yrigoyen 9437.

Más shows para las vacaciones de invierno y rock en vivo

En el Teatro Urbano de Lomas de Zamora, el sábado a las 15 irrumpe en cena “Rockabilly Circus”, que combina humor, circo, equilibrio, acrobacias, malabares, burbujas gigantes y música.

El viernes desde las 21 tendrá lugar el Festival Rumbo Fijo en El Refugio de Banfield, Maipú 540. Sonarán en vivo las bandas de rock Qenqo, Enemigos del Sol y La Garufa.

En El Teatro Maipú de Banfield, Maipú 380, el sábado a las 21 sala a escena el show infantil “Una mágica amistad”. A las 21,30 el comediante Matías Acuña presenta su unipersonal de Stand Up "Charlando entre chistes".

En El Gutiérrez Casa Taller de Banfield, Araoz 683, el sábado a las 21 se presenta la obra de teatro “Crónicas de Felicidad”, con dramaturgia y dirección de Agustina Sanguinetti.

En Cultura del Sur de Temperley, Meeks 1066, el viernes a las 16 llega “Cazafamosos”, un espectáculo para los más bajitos y apto para toda la familia.

En El Padilla de Temperley, Meeks 1058, el viernes a las 20 llega Jack Distortion, una marioneta con alma de rockstar, carismática, rebelde y llena de energía.

En el mismo espacio, el sábado a las 20 Fede Moura llega a Temperley con un show en vivo que revive los clásicos de Virus que marcaron a toda una generación del rock argentino.

En la Antigua Fábrica Bar de Temperley, Meeks 1433, el viernes a las 22 sonará en vivo Apolo Zero y el sábado será el turno de los hits de La Fonola ’80.

Mary Sun & Deshollinadores le rendirá un homenaje a las grandes mujeres del rock en vivo el viernes a las 21 en Villa Turdera, Suipacha 25.