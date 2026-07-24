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24 de julio de 2026
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Finde en Lomas de Zamora: Fabio Alberti, Los Espíritus y un tributo a Virus

En Lomas de Zamora habrá grandes visitas durante este fin de semana, junto con las propuestas de las vacaciones de invierno y la movida local.

Fabio Alberti, en Lomas de Zamora.&nbsp;

Fabio Alberti, en Lomas de Zamora. 

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En la misma sala, el viernes a las 21 presentan su espectáculo David Tokar y Emanuel Gabotto, dos grandes referentes del canto improvisado en Latinoamérica para compartir una noche donde la guitarra y la palabra se encuentran en el arte de payar.

Propuestas en Lomas de Zamora.

Propuestas en Lomas de Zamora.

Otras propuestas en Lomas de Zamora

En el Teatro Coliseo de Lomas de Zamora, España 55, el sábado a las 16 llega el show infantil “Poder K-Pop. Guerreras y Demonios Gira Mundial 2026".

En la misma sala, el sábado a las 21 sale a escena Fabio Alberti con su desopilante personaje Peperino Pomoro con "La Apocalipsis Existe y es Hoy" como lo dijo Violeta Lo Re.

Los Espíritus, una banda poderosa de rock con fusión del blues y la música psicodélica, sonará en vivo el viernes a las 21 Dandelion Teatro Bar de Lomas de Zamora, Larrea 350.

La obra “Llenos de vacío”, con autoría de Carlos Algeri, se estrena el sábado a las 20,30 en el Teatro Horizonte de Lomas de Zamora, Hipólito Yrigoyen 9437.

Más shows para las vacaciones de invierno y rock en vivo

En el Teatro Urbano de Lomas de Zamora, el sábado a las 15 irrumpe en cena “Rockabilly Circus”, que combina humor, circo, equilibrio, acrobacias, malabares, burbujas gigantes y música.

El viernes desde las 21 tendrá lugar el Festival Rumbo Fijo en El Refugio de Banfield, Maipú 540. Sonarán en vivo las bandas de rock Qenqo, Enemigos del Sol y La Garufa.

En El Teatro Maipú de Banfield, Maipú 380, el sábado a las 21 sala a escena el show infantil “Una mágica amistad”. A las 21,30 el comediante Matías Acuña presenta su unipersonal de Stand Up "Charlando entre chistes".

En El Gutiérrez Casa Taller de Banfield, Araoz 683, el sábado a las 21 se presenta la obra de teatro “Crónicas de Felicidad”, con dramaturgia y dirección de Agustina Sanguinetti.

En Cultura del Sur de Temperley, Meeks 1066, el viernes a las 16 llega “Cazafamosos”, un espectáculo para los más bajitos y apto para toda la familia.

En El Padilla de Temperley, Meeks 1058, el viernes a las 20 llega Jack Distortion, una marioneta con alma de rockstar, carismática, rebelde y llena de energía.

En el mismo espacio, el sábado a las 20 Fede Moura llega a Temperley con un show en vivo que revive los clásicos de Virus que marcaron a toda una generación del rock argentino.

En la Antigua Fábrica Bar de Temperley, Meeks 1433, el viernes a las 22 sonará en vivo Apolo Zero y el sábado será el turno de los hits de La Fonola ’80.

Mary Sun & Deshollinadores le rendirá un homenaje a las grandes mujeres del rock en vivo el viernes a las 21 en Villa Turdera, Suipacha 25.

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