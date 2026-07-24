Emma Knobl llevará la bandera de Lomas Athletic con Las Leonas en el Mundial 2026

Emma Knobl será una de las 20 jugadoras de las Leonas en el Mundial.

Del 15 al 30 de agosto se disputará el Mundial 2026 de Hockey sobre Césped en ambas ramas. Las ciudades de Amstelveen y Wavre, en Países Bajos y Bélgica, respectivamente, fueron las elegidas como sede. Emma Knobl será la representante de Lomas Athletic en el plantel de las Leonas que conduce Fernando Ferrara.

La defensora del equipo líder del Torneo Metropolitano de la AHAB y autora de tres goles en 13 partidos de los 18 que lleva disputados con Lomas Athletic en la temporada, formó parte del plantel argentino que cerró la Pro League 2025/26.

En dicha competición, el seleccionado argentino femenino (31 puntos) fue escolta del campeón Países Bajos (43), mientras que Bélgica (30) completó el podio.

Emma Knobl , que con la celeste y blanca comenzó su carrera con las Leoncitas, recibió su primera convocatoria a la Selección Mayor en 2024. Con el equipo Junior participó del Mundial Chile , obteniendo el segundo puesto. Luego de eso, en enero de este año volvió a las concentraciones del combinado de Fernando Ferrara.

Emma Knobl jugará su primer Mundial.

El Mundial de Países Bajos y Bélgica será el primero para la jugadora de Lomas Athletic, que sigue los pasos de otras representantes de Arenales 663. Alejandra Gulla, que tiene el record de 150 goles con Selección Argentina, fue campeona en Rosario 2010; en tanto Agustina Albertario, Clara Barberi, María Emilia Forcherio y Valentina Marcucci, fueron medalla de plata en España y Países Bajos 2022.

“No sé si caigo todavía”

En diálogo con Solo Hockey, Emma Knobl reconoció su “emoción” por la convocatoria. “No sé si caigo todavía, muy feliz de poder representar a mi país nuevamente. Creo que voy a caer cuando estemos viajando”, afirmó.

En ese sentido, apuntó que “es un proceso largo que todas ponen mucho de sí mismas y quedar en la lista representa ese esfuerzo que yo hice personalmente y que cada una hizo durante varios años”.

También contó cómo fue el día que se enteró que pasaba a formar parte de la lista mundialista: “Tuvimos un día normal de entrenamiento, gimnasio, hockey, después nos juntamos todas en la cancha, ronda, y dio la lista. Empezó a nombrar las jugadoras, esos momentos te tensionas, te dan nervios. Escuché mi nombre y después como que dejé de escuchar un poco lo que seguía. Muchas emociones al mismo tiempo, no lo podía creer”.

El camino de las Leonas

El seleccionado femenino, integrante del grupo B, hará su presentación en el día inaugural de la competencia en Bélgica.

De esta manera, el sábado 15 de agosto enfrentará a los Estados Unidos (12.30); el lunes 17 a Alemania (12) y cerrará el miércoles 19 contra Escocia (06).

En el A estarán Países Bajos, Australia, Chile y Japón; en el C figuran Bélgica, España, Nueva Zelanda e Irlanda; y en el D jugarán China, Inglaterra, India y Sudáfrica.