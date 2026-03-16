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16 de marzo de 2026
En comunidad.

El Lomas Athletic Club celebró sus 135 años con una emotiva fiesta

Más de 500 personas participaron del festejo, donde se entregaron premiaciones y se recordó la historia del Lomas Athletic Club.

Diario La Unión | Aníbal Manzi
Por Aníbal Manzi
Más de 500 personas asistieron al 135º aniversario del Lomas Athletic Club.

Más de 500 personas asistieron al 135º aniversario del Lomas Athletic Club.

Una verdadera fiesta se vivió el pasado fin de semana en el Lomas Athletic Club: la institución celebró, junto a la comunidad de Lomas de Zamora y en su sede de Ezeiza, sus primeros 135 años de vida. Más de 500 personas estuvieron presentes en el evento que destacó por su emotividad y algarabía.

Patrick Campbell, presidente del Lomas Athletic Club, dialogó con el Diario La Unión y se mostró feliz de haber podido conmemorar un año más de vida de la institución. Autoridades, deportistas, socios, clubes y asociaciones amigas fueron testigos de un nuevo cumpleaños, el cual se celebró con una elegante fiesta que contó con cena y la entrega de premios a los mejores atletas.

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Patrick Campbell se mostr&oacute; orgulloso por los 135 a&ntilde;os del Lomas Athletic Club.

Patrick Campbell se mostró orgulloso por los 135 años del Lomas Athletic Club.

El momento de mayor éxtasis se vivió cuando las autoridades revelaron a los ganadores del galardón “Lomas de Oro”: en esta ocasión se los llevaron el equipo de golf del Lomas Athletic Club, quienes se consagraron campeones del Campeonato Argentino Interclubes de Golf de Primera División en 2025; y María Emilia Forchiero, integrante de las Leonas y una histórica jugadora de la institución lomense.

Lomas Athletic Club, un emblema que crece en el distrito

“El intendente de Ezeiza, Gastón Granados, y representantes de la intendencia de Lomas de Zamora estuvieron presentes en el evento. Tras los premios mostramos un video institucional con imágenes de los orígenes del club y sus diferentes sedes en Lomas, disfrutamos de un show de gaitas y luego soplamos las velitas junto a todos los expresidentes presentes de la institución”, detalló Campbell, aún emocionado por todo lo vivido.

El intendente de Ezeiza, Gastón Granados, y representantes de la intendencia de Lomas de Zamora estuvieron presentes en el evento. Tras los premios mostramos un video institucional con imágenes de los orígenes del club y sus diferentes sedes en Lomas, disfrutamos de un show de gaitas y luego soplamos las velitas junto a todos los expresidentes presentes de la institución El intendente de Ezeiza, Gastón Granados, y representantes de la intendencia de Lomas de Zamora estuvieron presentes en el evento. Tras los premios mostramos un video institucional con imágenes de los orígenes del club y sus diferentes sedes en Lomas, disfrutamos de un show de gaitas y luego soplamos las velitas junto a todos los expresidentes presentes de la institución

Una vez culminada la fiesta, y al ser consultado sobre los planes a futuro, Patricio adelantó que ya se encuentran trabajando en un ambicioso proyecto que consiste en la construcción de una cancha de agua para el hockey femenino y masculino, un deporte emblema que supo moldear a grandes deportistas que luego triunfaron a nivel nacional e internacional.

Con 135 años de historia, Lomas Athletic Club reafirmó con esta celebración su fuerte vínculo con la comunidad de Lomas de Zamora y su compromiso con el desarrollo del deporte. Mientras aún sobrevuela el recuerdo de la emotiva fiesta, la institución ya mira hacia adelante con nuevas metas que buscan seguir fortaleciendo su legado y formando a las próximas generaciones.

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El Lomas Athletic Club y una historia ligada al &eacute;xito deportivo.

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