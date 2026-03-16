El Lomas Athletic Club celebró sus 135 años con una emotiva fiesta

Una verdadera fiesta se vivió el pasado fin de semana en el Lomas Athletic Club : la institución celebró, junto a la comunidad de Lomas de Zamora y en su sede de Ezeiza , sus primeros 135 años de vida . Más de 500 personas estuvieron presentes en el evento que destacó por su emotividad y algarabía.

Patrick Campbell , presidente del Lomas Athletic Club , dialogó con el Diario La Unión y se mostró feliz de haber podido conmemorar un año más de vida de la institución. Autoridades, deportistas, socios, clubes y asociaciones amigas fueron testigos de un nuevo cumpleaños, el cual se celebró con una elegante fiesta que contó con cena y la entrega de premios a los mejores atletas.

El momento de mayor éxtasis se vivió cuando las autoridades revelaron a los ganadores del galardón “Lomas de Oro” : en esta ocasión se los llevaron el equipo de golf del Lomas Athletic Club, quienes se consagraron campeones del Campeonato Argentino Interclubes de Golf de Primera División en 2025; y María Emilia Forchiero , integrante de las Leonas y una histórica jugadora de la institución lomense.

“El intendente de Ezeiza, Gastón Granados , y representantes de la intendencia de Lomas de Zamora estuvieron presentes en el evento. Tras los premios mostramos un video institucional con imágenes de los orígenes del club y sus diferentes sedes en Lomas, disfrutamos de un show de gaitas y luego soplamos las velitas junto a todos los expresidentes presentes de la institución”, detalló Campbell, aún emocionado por todo lo vivido.

El intendente de Ezeiza, Gastón Granados, y representantes de la intendencia de Lomas de Zamora estuvieron presentes en el evento. Tras los premios mostramos un video institucional con imágenes de los orígenes del club y sus diferentes sedes en Lomas, disfrutamos de un show de gaitas y luego soplamos las velitas junto a todos los expresidentes presentes de la institución El intendente de Ezeiza, Gastón Granados, y representantes de la intendencia de Lomas de Zamora estuvieron presentes en el evento. Tras los premios mostramos un video institucional con imágenes de los orígenes del club y sus diferentes sedes en Lomas, disfrutamos de un show de gaitas y luego soplamos las velitas junto a todos los expresidentes presentes de la institución

Una vez culminada la fiesta, y al ser consultado sobre los planes a futuro, Patricio adelantó que ya se encuentran trabajando en un ambicioso proyecto que consiste en la construcción de una cancha de agua para el hockey femenino y masculino, un deporte emblema que supo moldear a grandes deportistas que luego triunfaron a nivel nacional e internacional.

Con 135 años de historia, Lomas Athletic Club reafirmó con esta celebración su fuerte vínculo con la comunidad de Lomas de Zamora y su compromiso con el desarrollo del deporte. Mientras aún sobrevuela el recuerdo de la emotiva fiesta, la institución ya mira hacia adelante con nuevas metas que buscan seguir fortaleciendo su legado y formando a las próximas generaciones.