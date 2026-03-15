El video viral de las trigemelas de Lomas de Zamora cuando eran bebés que removió recuerdos

Victoria, Julieta y Defina: las trigemelas de Lomas con un recuerdo que inundó de ternura las redes.

Aunque Victoria , Julieta y Defina ya cumplieron 5 años, los papás de las trigemelas de Lomas trajeron un recuerdo cuando las niñas eran unos bebés de apenas 7 meses y al postearlo en sus redes inmediatamente explotaron las cataratas de mensajes y la cantidad de vistas que obtuvo el video.

Bajo la inscripción en el posteo que dice: "¿Dónde están esos bebés?" es que Vanina Catalá Ortmann y Leonel Chainski , los padres de las nenas subieron el video del recuerdo en la cuenta @lastrigemelas . "Desde que nacieron son poquitos los días en los que no grabamos algo con ellas y videos hay muchísimos, éste en particular nunca lo habíamos subido y la verdad que nos sorprendió la repercusión", confesaron los papis con algo de nostalgia por aquella época.

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En pocas horas, el video obtuvo más de 160 visualizaciones y cientos de comentarios sobre todo de las mujeres que se sintieron identificadas al escuchar en el video la voz de Vanina que relata lo poco que dormían las trigemelas cuando tenían pocos meses de vida.

La imagen de las bebés juntas y sus gestos al escuchar la voz de mamá fue el gancho más importante del video por la ternura que refleja.

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Si bien todos los padres primerizos pasan por la etapa de no poder dormir, en el caso de Vanina y Leonel se potenciaba por tres. Por eso, en el video la mamá relata los horarios en que se iban despertando cada una de las trigemelas.

"En esas épocas estábamos activos las 24 horas, nos turnábamos con Vani. Ella de día y yo de noche", recordó sobre como se organizaban cuando las nenas eran muy bebés.

Cuando Victoria, Julieta y Defina cumplieron los 7 meses comenzaron la transición para poder cuidarlas solos. "Hasta ese momento contábamos con ayuda, pero después comenzamos a prescindir de la colaboración nocturna.

Antes de eso, todas las noches y durante el día había dos o tres personas que colaboraban con la pareja. "Llegamos a tener tres ayudantes diarios y dos niñeras. Fue una época difícil porque además estábamos en plena pandemia lo que dificultaba todo mucho más", recordaron.

Las únicas salidas que tenían eran a los controles médicos, pero esa etapa ya pasó y según detallaron traer del recuerdo a las nenas de bebés da nostalgia porque ahora están en otra etapa muy distinta.

El video que se hizo viral de "las tri" bebés: