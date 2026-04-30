Cómo quedó el grupo de Lanús en la Copa Libertadores tras el triunfo de Mirassol

La paridad en las tablas de posiciones en la Copa Libertadores ha provocado nuevamente la polémica en torno al nuevo sistema de desempate aprobado por la Conmebol. En ese marco, Lanús quedó a la expectativa de lo que fue el partido entre Mirassol de Brasil y Always Ready de Bolivia.

Con varios equipos igualados en puntos, el inciso 2.4.2 se convierte en la herramienta fundamental para explicar que equipos lideran y cuales quedan relagados, priorizando los triunfos en enfrentamientos directos por sobre la diferencia de goles.

En lo más alto. Lanús le ganó a Liga de Quito y celebró un valioso triunfo por Copa Libertadores

El reglamento establece una hoja de ruta que sirve para resolver igualdades en cantidad de puntos obtenidos. El primer criterio de desempate obliga a mirar exclusivamente los partidos disputados entre los equipos que empatan la posición. En este caso, se evalúa primero la cantidad de puntos, luego la mayor diferencia de goles y, finalmente, la mayor cantidad de goles a favor. Es vital comprender que, una vez que se aplica un filtro y se logra separar a los equipos, no se regresa a los criterios anteriores, incluso si persisten otros empates menores.

En el Grupo G de Copa Libertadores se da un triple empate de 6 puntos entre Liga de Quito, Lanús y Mirassol. Al analizar los resultados cruzados entre los tres equipos (triunfo de Mirassol sobre Lanús, de Liga sobre Mirassol y de Lanús sobre Liga), dejan a Liga de Quito con un saldo de +1, mientras que el Granate se ubica segundo con saldo cero y el conjunto brasileño cae al tercer lugar con un saldo de -1.

El primer criterio de desempate es por los resultados entre sí, en este caso, todos se ganaron entre sí. Mirassol se impuso 1 a 0 sobre Lanús, Liga de Quito le ganó 2 a 0 a Mirassol y Lanús venció por 1 a 0 a Liga de Quito.

Con la fecha 3 del Grupo G ya finalizada, Lanús escaló a la segunda posición, por detrás de Liga de Quito y por delante de Mirassol, los tres con 6 puntos. Cierra la tabla Always Ready, que aún no pudo sumar unidades.

Antes, se tomaba como primer punto a la hora de desempatar la diferencia de gol en todo el grupo, pero ahora se utiliza el "criterio olímpico": lo primero a tener en cuenta son los enfrentamientos, la diferencia de gol y los tantos a favor pero entre los equipos involucrados.

lanus vs liga de quito Lanús se ubica segundo en el Grupo G de la Copa Libertadores.

Lo que le queda a Lanús en la fase de grupos de la Copa Libertadores

Lanús enfrentará a Always Ready de Bolivia el próximo martes desde las 21.30 en la altura de La Paz y dos semanas después será el turno de visitar a Liga de Quito en Ecuador. Dos compromisos, a más de 4 mil metros sobre el nivel del mar y a 2.700 metros.

Luego, cerrará la fase de grupos cuando reciba a Mirassol el martes 26 de mayo a partir de las 19 en La Fortaleza.