domingo 14 de junio de 2026
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14 de junio de 2026
In fraganti.

Son de Lomas de Zamora, fueron sorprendidos robando ruedas y los detuvieron

Dos hombres oriundos de Lomas fueron vistos por vecinos de La Plata mientras circulaban en actitud sospechosa. Habían robado una rueda y tenían antecedentes.

La rueda y las herramientas incautadas a los delincuentes.

La rueda y las herramientas incautadas a los delincuentes.

Todo empezó cuando efectivos del Comando de Patrullas local recibió un llamado al 911 que alertaba sobre un Peugeot 206 color negro con dos hombres a bordo, quienes circulaban en actitud sospechosa por la calle 48.

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Los policías fueron hasta el lugar y detuvieron al vehículo para identificar a sus ocupantes. Se trataba de dos sujetos de 35 y 45 años, ambos de Lomas de Zamora. Al revisar el vehículo, los agentes notaron algunas irregularidades.

Dos roba ruedas

auto
El auto que utilizaban los delincuentes oriundos de Lomas de Zamora.

El auto que utilizaban los delincuentes oriundos de Lomas de Zamora.

Adentro del Peugeot había una rueda de camioneta. La misma pertenecía a una Ford Ranger que era propiedad de un vecino de esa cuadra. Enseguida se supo que ambos hombres eran responsables del robo.

Según se pudo reconstruir, habían costado los cables que unían la rueda y la retiraron, utilziando herramientas de fabricación casera y un corta cadena. Todos estos elementos estaban dentro del vehículo.

Como si fuera poco, al chequear sus datos, el sistema informático mostró antecedentes por robos y otros delitos contra la propiedad. Uno de ellos estuvo vinculado a una causa por homicidio y abuso de armas.

Con ese prontuario, los dos roba ruedas fueron trasladados a la Comisaría 4ª de La Plata y quedaron imputados por “tentativa de robo”.

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