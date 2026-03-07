Delincuentes con pasado criminal en Lomas de Zamora cayeron tras una persecución

Tres delincuentes fueron detenidos tras una persecución en la ciudad de La Plata , luego de que los vieran circulando en forma sospechosa. Dos de ellos tenían un amplio prontuario con varios delitos cometidos en Lomas de Zamora .

Según informaron fuentes policiales a La Unión , todo empezó cuando efectivos de la Policía Motorizada de La Plata observaron un Toyota Etios color blanco con tres sujetos a bordo. Al intentar identificarlos, los sospechosos aceleraron y escaparon a toda velocidad.

Allanamiento. Un detenido en Villa Rita por el robo de un auto a una mujer en Lomas

Persecución. Gozaba de salidas transitorias; pero se escapó de la cárcel, robó un auto y atropelló a una mujer

De esa manera empezó una persecución por las calles de la ciudad , hasta que los hombres bajaron del auto y decidieron escapar corriendo. La Policía logró reducirlos y detenerlos, para luego hacer una requisa en presencia de un testigo.

Los sujetos llevaban varios elementos que los incirminaban. Tenían un handy que era utilizado como inhibidor de señal , un pasamontañas, dos destornilladores, tres celulares, un candado con cadena cortada, una cuchilla tipo carnicero, 84 mil pesos y dos posnet de billeteras virtuales.

armas dinero Elementos incautados a los delincuentes. Tenían amplios antecedentes penales en Lomas de Zamora.

Varios antecedentes penales en Lomas de Zamora

Lo que más llamó la atención de los efectivos fue la gran cantidad de antecedentes penales que tenían los detenidos. Ninguno tenía causas en La Plata, pero sí en otros distritos como Lomas de Zamora.

G.C.B., de 49 años, había estado preso en la Unidad Penal N°58 de Lomas de Zamora hasta el mes pasado, cuando recuperó la libertad. Previamente, registraba antecedentes por hurto y tentativa de hurto en Lomas, Esteban Echeverría y La Matanza. También tenía otra causa por encubrimiento agravado en Echeverría y otra por venta de drogas en la misma jurisdicción.

Por su parte, G.G.C, también de 49 años, había estado detenido en la Alcaldía Departamental de Lomas y los penales de Melchor Romero, Gorina y Magdalena. Tenía varias causas penales, muchas de ellas en Lomas de Zamora: portación ilegal de armas de guerra, robo agravado, robo en poblado y en banda, evasión, robo calificado, entre otras.

auto Auto en el que se movilizaban los delincuentes.

Finalmente, L.A.P., de 34 años, tenía pedido de captura por resistencia a la autoridad en la provincia de San Luis y un pedido de paradero por hurto simple en grado de tentativa en Ezeiza.

La causa fue caratulada como “averiguación de ilícito y captura activa”. Los detenidos quedaron a disposición de la Unidad Funcional de Instrucción N°15 del Departamento Judicial de La Plata.