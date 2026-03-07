El Comercial de Temperley homenajeará a sus estudiantes desaparecidos

La Secundaria N°14 Tomás Espora , más conocida como el Comercial de Temperley , va a homenajear a sus estudiantes desaparecidos en el marco de los 50 años de la dictadura militar .

"El Espora tiene memoria" es un proyecto que la escuela desarrolla hace varios años y tendrá un momento histórico el próximo 19 de marzo con la inauguración de una placa en honor a Norberto "Suki" Ramirez y María Isabel Reynoso , dos estudiantes que fueron víctimas de la dictadura genocida .

"Junto a los estudiantes venimos trabajando desde 2023 con actividades vinculadas a la última dictadura. Hicimos visitas a ex centros clandestinos de detención para saber cómo fue el plan sistemático de represión y exterminio que se llevó adelante en esos años", contó el profesor de historia Sebastián Aguirre, quien agregó: "El proyecto fue generando cada vez mayor interés y despertó la pregunta de si en nuestra escuela hubo estudiantes desaparecidos, así que nos pusimos a investigar".

En 2005 hubo un incendio en el Comercial de Temperley y se quemaron todos los legajos de estudiantes y docentes. "Al no tener esa documentación tuvimos que buscar información en otros lugares como la base de datos de Madres y Abuelas de Plaza de Mayo . En un acto por La Noche de los Lápices en la Plaza Colón charlamos con referentes del colectivo Temperley Tiene Memoria , quienes tienen registros de vecinos desaparecidos y nos ayudaron con la búsqueda y el contacto de los familiares", relató Sebastián.

Los familiares de Norberto y María van a participar del acto por la memoria que se realizará el jueves 19 de marzo, a las 10, en la emblemática escuela de la calle Santa María de Oro 44. "En el Comercial de Temperley nunca se hizo una señalización de estás características así que lo tomamos como un logro importante que se da justo en los 50 años del golpe. Los estudiantes están muy entusiasmados y también tenemos la idea de hacer un mural para mitad de año", contó el docente.

A través de Detectives de Memoria, una iniciativa para la construcción del Registro Único de trabajadores y estudiantes víctimas de la dictadura cívico-militar, el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires mandará la placa que se instalará en la escuela con las caras y nombres de los desaparecidos en el Tomás Espora.

"El Espora tiene memoria": las historias de Norberto y María

Norberto Julio "Suki" Ramírez nació el 6 de enero de 1943, egresó del Comercial de Temperley en 1960 y en los 70 trabajó de preceptor en la escuela mientras estudiaba medicina en la UBA. Luego fue pediatra del Hospital Gandulfo y en sus ratos libres tenía un centro de atención para niños en un asentamiento en Lomas. En su época de militancia en Montoneros colaboró como médico por si había algún herido de la organización y fue secuestrado-desaparecido el 16 de marzo de 1978 en Temperley a los 35 años.

María Isabel Reynoso, también conocida como "Chavela", nació el 9 de noviembre de 1952 y egresó del Espora en 1969. Como militante participaba de la Unidad Básica de la Juventud Peronista en San José y le faltaban cinco finales para recibirse de abogada en la UBA. Fue secuestrada el 23 noviembre de 1977 en Temperley y por testimonios de sobrevivientes se sabe que fue llevada al Pozo de Quilmes.

placa desaparecidos tomas espora Así es la placa que van colocar en la escuela secundaria.

"La historia de Norberto la pudimos reconstruir con su esposa e hijo. Mientras que el hermano de Isabel nos trajo fotos y nos contó de su paso por nuestra escuela", expresó Aguirre, quien remarcó "la importancia de visibilizar la actividad porque no sabemos si nuestra escuela tiene aún más estudiantes que fueron desaparecidos".

El proyecto "El Espora tiene memoria" incluyó visitas al Pozo de Banfield, Pozo de Quilmes, El Infierno de Avellaneda, Comisaría 5ta de La Plata, la ESMA, Casa de Madres de Plaza de Mayo y el Museo Malvinas Siempre Argentinas de Lomas. Desde el Comercial de Temperley también organizaron charlas con Daniel Santucho Navajas (nieto recuperado 133); con Héctor Flores y Carolina Rodríguez (miembros de HIJOS Lomas cuyos padres fueron víctimas de la Masacre de Pasco); y con Roberto Picardí, ex combatiente de Malvinas y egresado de la escuela.