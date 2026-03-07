sábado 07 de marzo de 2026
7 de marzo de 2026
Mirá el video.

Escándalo en Gran Hermano Generación Dorada: una participante dijo que le dieron un "porro"

Una participante de Gran Hermano Generación Dorada invitó a sus compañeras a “fumar un porro” en el patio y el video se hizo viral en las redes sociales.

Se desató un escándalo en Gran Hermano Generación Gorada luego de la viralización en las redes sociales de un video de una charla donde una participante insinúa que una persona de la producción del programa de Telefe le suministró un cigarrillo de marihuana.

El video que tomó relevancia en las redes sociales muestra a la jugadora Danelik, hablando con otras de las participantes de la casa, cuando “las invita” a fumar con ella al patio de la casa Gran Hermano Generación Dorada.

“Vamos a fumarnos un porro afuera, ¿queres?”, consulta a sus compañeras después de dar saltos de euforia. Ante la no respuesta de su compañera, que estaba de espaldas a la cámara, retrucó: "Vamos, sí tengo. Me pasaron uno del confesionario".

Sin embargo, su siguiente declaración puso en tela de juicio si su invitación se trataba de un chiste del momento o de un hecho verídico: “Me tiraron uno los de la cancha”, añadió.

Gran Hermano Generación Dorada cortó la transmisión

Inmediatamente después de las polémicas declaraciones de la participante, el reality de Telefe tomó la decisión de cortar su transmisión momentáneamente.

Históricamente, la casa de Gran Hermano está ubicada al lado de un complejo de canchas de fútbol, por lo que su confesión solo puso en cuestionamiento el origen de dicho cigarrillo de marihuana y sumó una teoría sobre la falta de aislamiento dentro de la casa.

