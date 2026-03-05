jueves 05 de marzo de 2026
Escribinos
La fuerte confesión de Andrea del Boca en Gran Hermano Generación Dorada

En una charla con Solange Abraham, Andrea del Boca habló de todo en Gran Hermano Generación Dorada y hasta se animó a contar de su deseo de ser abuela.

Andrea del Boca habló de todo.

Andrea del Boca habló de todo. 

En la casa de Gran Hermano Generación Dorada se creando una amistad entre Andrea del Boca y Solange Abraham y ambas compartieron una conversación íntima en el certamen de Telefe, que incluyó una confesión por parte de la reconocida actriz.

"Ella lo ve de otra manera y está bien. Está muy bien", afirmó la actriz en referencia a la postura de Ana ante la vida y explicó que, de todas maneras, le quedó pendiente formar una familia más amplia.

“A veces pienso… Me hubiese encantado tener más hijos, pero no se dio porque tampoco era justo. No siendo una familia así como que están mamá, papá y uno lo charla en la pareja… era necesario que yo lo hablara con ella, no buscar solamente mi necesidad”, reflexionó Andrea del Boca.

Andrea del Boca y su hija Anna.

Andrea del Boca y sus deseos de ser abuela

En medio de la charla, Sol le consultó si le gustaría convertirse en abuela, algo que Andrea del Boca vio con buenos ojos, pero explicó que su hija “todavía es chica” como para pensar en hijos.

La participante le contó que ella fue mamá joven, en una edad similar a la de Anna, y reconoció que también le pesa el hecho de no tener más hijos. “Yo tengo una hermana que tiene también un hijo único, entonces son como hermanitos. Yo siento que ahí compensa un poco”, afirmó.

