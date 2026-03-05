La fuerte confesión de Andrea del Boca en Gran Hermano Generación Dorada

En la casa de Gran Hermano Generación Dorada se creando una amistad entre Andrea del Boca y Solange Abraham y ambas compartieron una conversación íntima en el certamen de Telefe , que incluyó una confesión por parte de la reconocida actriz.

"No solo la sangre te une", afirmó Sol y Andrea del Boca le contó que eso es algo que su hija constantemente le repite . Sin embargo, admitió que le cuesta entenderlo porque viene de una familia tradicional.

"Ella lo ve de otra manera y está bien. Está muy bien", afirmó la actriz en referencia a la postura de Ana ante la vida y explicó que, de todas maneras, le quedó pendiente formar una familia más amplia.

“A veces pienso… Me hubiese encantado tener más hijos, pero no se dio porque tampoco era justo. No siendo una familia así como que están mamá, papá y uno lo charla en la pareja… era necesario que yo lo hablara con ella, no buscar solamente mi necesidad”, reflexionó Andrea del Boca.

Andrea del Boca y sus deseos de ser abuela

En medio de la charla, Sol le consultó si le gustaría convertirse en abuela, algo que Andrea del Boca vio con buenos ojos, pero explicó que su hija “todavía es chica” como para pensar en hijos.

La participante le contó que ella fue mamá joven, en una edad similar a la de Anna, y reconoció que también le pesa el hecho de no tener más hijos. “Yo tengo una hermana que tiene también un hijo único, entonces son como hermanitos. Yo siento que ahí compensa un poco”, afirmó.