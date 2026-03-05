El acuerdo estrátegico que une a Banfield con una productora para realizar shows en el Florencio Sola

El Club Atlético Banfield informó a sus socios, socias e hinchas que alcanzó un acuerdo estratégico con la productora de espectáculos Fénix Entertaiment, el cual permitirá realizar shows en el estadio Florencio Sola y también incluye la comercialización de un espacio publicitario en la camiseta.

Esta nueva alianza representa un nuevo paso en la estrategia del club para generar ingresos y ampliar el uso de su infraestructura. Banfield anunció en sus redes sociales que habilitará la organización de recitales y eventos masivos en el estadio ubicado en Peña y Arenales.

Fénix Entertainment cuenta con más de 35 años de trayectoria en la industria del entretenimiento y presencia internacional. La empresa ha producido giras de artistas de renombre como Luis Miguel, Shakira, Ricardo Arjona y Ricardo Montaner, entre otros. Con este convenio, el estadio Florencio Sola se proyecta como un nuevo punto dentro del circuito de grandes espectáculos en Argentina.

El acuerdo incorpora el otorgamiento a Fénix Entertainment del derecho exclusivo para la realización de diez shows en el estadio Florencio Sola durante la vigencia del contrato. Cada evento deberá ser informado al club con una antelación mínima de sesenta días, permitiendo una adecuada planificación deportiva y operativa. Esta iniciativa proyecta al estadio como un espacio cada vez más atractivo dentro del circuito de espectáculos en vivo.

Asimismo, el convenio contempla estrictos estándares de protección para el campo de juego y las instalaciones. Fénix tendrá la responsabilidad de implementar materiales y estructuras especialmente diseñados para eventos masivos, con el objetivo de preservar el césped y garantizar las condiciones óptimas del estadio.

En el marco de este convenio integral, además Banfield otorgó a Fénix Entertainment el derecho de comercialización del espacio frontal superior de la camiseta oficial por un plazo de dos años. Este esquema garantiza ingresos para la institución, aún cuando el frente de la camiseta no cuente de manera inmediata con una marca principal, y establece la participación del club en el proceso de validación del sponsor, conforme a sus criterios institucionales.

El club recibirá un millón de dólares por esta alianza que le permite a Banfield diversificar sus fuentes de ingresos, potenciar el uso de su infraestructura y consolidarse como un venue relevante dentro de la industria del entretenimiento, proyectando nuevas oportunidades de crecimiento institucional.

mariotto - fenix entertaiment El presidente de Banfield alcanzó un acuerdo con Fénix Entertainment.

La palabra de Matías Mariotto, el presidente de Banfield

El presidente Matías Mariotto calificó el convenio como un paso trascendental para el futuro de la institución. “Esta alianza es realmente histórica. Banfield inicia un nuevo camino y la industria musical va a ser fundamental para el crecimiento de nuestra institución”, expresó.

Asimismo, desde el club señalaron que "se reafirma el compromiso con una gestión moderna y sustentable". Y apuntaron: "orientada a generar recursos que acompañen el desarrollo deportivo y fortalezcan su posicionamiento en el ecosistema del deporte y el entretenimiento".