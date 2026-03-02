Con dos idénticos golazos de Lautaro Gómez, Banfield le ganó a Aldosivi

Live Blog Post

Con dos golazos idénticos de Lautaro Gómez, Banfield derrotó a Aldosivi en el Lencho

En un duelo clave en la lucha por la permanencia, Banfield le ganó 2-0 a Aldosivi con dos golazos idénticos de Lautaro Gómez, uno en cada tiempo. El Taladro obtuvo su segunda victoria consecutiva en el Florencio Sola.

A pesar de un arranque dominante del Tiburón, que manejó la pelota en buena parte del primer tiempo, Banfield logró abrir el marcador con una buena jugada colectiva y una fórmula que se repetiría en la noche: centro de López y volea de Gómez. Así fue a los 35 del primer tiempo y a los 27 de la segunda parte.

Hasta el segundo gol, Aldosivi había logrado dominar a Banfield y, con más control de pelota que llegadas de peligro, empezaba a acercarse al arco de Sanguinetti. Sin embargo, la nueva volea de Gómez le bajó la persiana al partido.

Con esta victoria, el equipo de Pedro Troglio suma 10 puntos en el Torneo Apertura y no sólo toma aire en la lucha por mantener la categoría, sino que también se mete en puestos de playoffs.