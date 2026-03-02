Con dos idénticos golazos de Lautaro Gómez, Banfield le ganó a Aldosivi

Con dos golazos idénticos de Lautaro Gómez, Banfield derrotó a Aldosivi en el Lencho
En un duelo clave en la lucha por la permanencia, Banfield le ganó 2-0 a Aldosivi con dos golazos idénticos de Lautaro Gómez, uno en cada tiempo. El Taladro obtuvo su segunda victoria consecutiva en el Florencio Sola.
A pesar de un arranque dominante del Tiburón, que manejó la pelota en buena parte del primer tiempo, Banfield logró abrir el marcador con una buena jugada colectiva y una fórmula que se repetiría en la noche: centro de López y volea de Gómez. Así fue a los 35 del primer tiempo y a los 27 de la segunda parte.
Hasta el segundo gol, Aldosivi había logrado dominar a Banfield y, con más control de pelota que llegadas de peligro, empezaba a acercarse al arco de Sanguinetti. Sin embargo, la nueva volea de Gómez le bajó la persiana al partido.
Con esta victoria, el equipo de Pedro Troglio suma 10 puntos en el Torneo Apertura y no sólo toma aire en la lucha por mantener la categoría, sino que también se mete en puestos de playoffs.
Final del partido: ¡ganó Banfield!
Con dos golazos de Lautaro Gómez, Banfield derrotó 2-0 a Aldosivi en el Florencio Sola en un duelo clave por la permanencia.
¡GOL DE BANFIELD!
A los 27 minutos del segundo tiempo, se repitió la fórmula: centro de López y volea espectacular de Lautaro Gómez, que se ganó la ovación del Florencio Sola. En el mejor momento de Aldosivi, el Taladro se pone 2-0.
Crece Aldosivi y Banfield le cede la tenencia de la pelota
Superado el primer cuarto de hora del segundo tiempo, Banfield lo deja acercarse a Aldosivi, que tiene la tenencia de la pelota, pero aún no tiene profundidad. Sigue ganando el Taladro 1-0.
Banfield estuvo cerca del segundo
David Salazar, con un gran tiro libre, estrelló un tiro libre en travesaño. Banfield le sigue ganando 1-0 a Aldosivi en el Florencio Sola.
Arrancó el segundo tiempo
Banfield le gana 1-0 a Aldosivi en el Florencio Sola. Lautaro Gómez, a los 35 minutos del primer tiempo, convirtió el único gol del partido hasta el momento.
Final del primer tiempo
Al término de los primeros 45 minutos, Banfield le gana 1-0 a Aldosivi con un golazo de Lautaro Gómez. Es un partido clave en la lucha por la permanencia en Primera División.
¡GOL DE BANFIELD!
Lautaro Gómez, tras una gran jugada, abrió la cuenta a los 35 minutos del primer tiempo. Perrotta, Méndez y López construyeron una gran jugada para que el 10 del Taladro definiera de volea de zurda. Ganan los de Troglio 1-0 en el Lencho Sola.
Se salvaron Banfield y Villegas
Gariano revisó via VAR una jugada polémica en la que Lautaro Villegas dejó la pierna contra Román. Luego de varios minutos de suspenso, el árbitro mantuvo la tarjeta amarilla. Sigue todo igual en el Lencho Sola.
Mejor Aldosivi en el primer cuarto de hora
Pasados los primeros 15 minutos en el Florencio Sola, Aldosivi parece más cómodo manejando la pelota que Banfield, que intenta salir rápido. Siguen 0-0.
Arrancó el partido
Juegan Banfield y Aldosivi en el Florencio Sola por la fecha 8 del Torneo Apertura.
Formaciones confirmadas para Banfield y Aldosivi
Banfield: Sanguinetti; López, Arboleda, Vittor, Abraham; Gómez, Villegas, Pais, Piñero; Méndez y Perrotta. DT: Pedro Troglio.
Aldosivi: Werner; Enrique, Zalazar, Román, Rodríguez; Sosa, Gino, Bochi, Rolón; Arias y Cordero. DT: Guillermo Farré.
Hora: 21.30
TV: TNT Sports Premium
Árbitro: Andrés Gariano
VAR: Fernando Espinoza
Estadio: Florencio Sola