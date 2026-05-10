Buscan al cómplice prófugo del crimen en un búnker narco: sospechan que sería familiar del detenido

La causa está en manos de la UFI 19 de Lomas de Zamora.

El avance de la investigación por el crimen de Maximiliano González , ocurrido en marzo pasado en Ingeniero Budge , permitió la detención de uno de los acusados, mientras la Justicia intensifica la búsqueda de un segundo sospechoso que continúa prófugo y que podría ser familiar del detenido.

Fuentes judiciales informaron a La Unión que personal de la DDI de Lomas de Zamora logró capturar a J.P., de 34 años, acusado de participar en el homicidio ocurrido el 25 de marzo en una vivienda de la calle Calchaquí, entre Homero y Arana Goiri, en Budge, donde funcionaba un búnker de venta de droga.

La detención fue concretada tras un operativo cerrojo realizado en una vivienda de Eusaki al 100, en Parque Barón. Según indicaron los investigadores, el acusado intentó escapar al advertir la presencia policial, aunque finalmente fue reducido.

A partir de su captura, J.P. imputado por el delito de “homicidio criminis causae en concurso real con robo agravado por el empleo de arma de fuego”.

Crimen en un bunker narco en Budge

De acuerdo con la reconstrucción del hecho, al menos dos hombres armados irrumpieron en el lugar con la intención de robar un morral con estupefacientes. Tras apoderarse de la droga, los atacantes intentaron huir, pero fueron interceptados por González, de 35 años.

En ese contexto se produjo una discusión que terminó de manera violenta: la víctima recibió cuatro disparos y murió poco después de ser trasladada al Hospital Alende.

Los pesquisas creen que el segundo atacante tuvo un rol clave en el crimen y trabajan sobre distintas pistas para localizarlo. Una de las hipótesis más firmes sostiene que el prófugo mantendría un vínculo familiar con el acusado ya detenido.