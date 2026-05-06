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6 de mayo de 2026
Salud.

Las prepagas aumentaron 417% desde que asumió Javier Milei

El aumento de las cuotas de las prepagas obligó a 742.000 personas a dejar de pagar la cobertura médica y volcarse a los hospitales.

Las prepagas, cada vez más caras en la era de Javier Milei.

Las prepagas, cada vez más caras en la era de Javier Milei.

El reporte del Instituto Argentina Grande (IAG), en base al Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), dejó en evidencia que con la caída en el nivel de cobertura de salud en Argentina durante los últimos dos años, la cantidad de personas que dependen exclusivamente del sistema público superó las 10 millones.

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Al analizar dicho panorama, desde el IAG remarcaron que esta situación se da “en un contexto en el que se perdieron 206 mil empleos registrados, desde noviembre de 2023”, por lo que afirman que “no sorprende que menos personas cuenten con obra social”.

Además, pusieron el foco en el incremento sostenido y desproporcionado en los planes de medicina prepaga al señalar que “las prepagas aumentaron un 417% frente a una inflación de 293% en el mismo período”.

FUENTE: Noticias Argentinas

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