Las prepagas aumentaron 417% desde que asumió Javier Milei

Las prepagas, cada vez más caras en la era de Javier Milei.

Si bien el objetivo de Javier Milei era achicar el Estado, más gente depende del sistema de salud público en un contexto difícil por la falta de financiamiento del Gobierno. Es que las prepagas acumulan un incremento del 417% desde que asumió La Libertad Avanza y 742.000 personas dejaron de pagar, por lo que se quedaron sin cobertura médica y recurren a los hospitales.

El reporte del Instituto Argentina Grande (IAG), en base al Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), dejó en evidencia que con la caída en el nivel de cobertura de salud en Argentina durante los últimos dos años, la cantidad de personas que dependen exclusivamente del sistema público superó las 10 millones.

Al analizar dicho panorama, desde el IAG remarcaron que esta situación se da “en un contexto en el que se perdieron 206 mil empleos registrados, desde noviembre de 2023”, por lo que afirman que “no sorprende que menos personas cuenten con obra social”.

Además, pusieron el foco en el incremento sostenido y desproporcionado en los planes de medicina prepaga al señalar que “las prepagas aumentaron un 417% frente a una inflación de 293% en el mismo período”.

FUENTE: Noticias Argentinas

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