Peligra la atención en los hospitales que pertenecen a las UBA por falta de presupuesto

Los hospitales universitarios de la UBA, en crisis por falta de presupuesto.

Además del incumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario, el Gobierno no está respetando el Presupuesto 2026 confeccionado por el Ejecutivo y aprobado por el Congreso. En lo que va del año, la administración de Javier Milei no ejecutó un solo peso de la planilla “Hospitales” destinado al financiamiento de las universidades nacionales. La UBA, muy comprometida.

Se trata de una partida de $80.000 millones, de los cuales un cuarto debió haberse ejecutado entre enero y abril. "Esta decisión del Gobierno nacional de mantener pisada esta partida pone en riesgo la prestación de servicios no sólo en los seis hospitales de la red de la UBA sino también en los hospitales de otras universidades nacionales", aseguran desde la UBA.

Sin presupuesto para los hospitales de la UBA Dentro del ámbito de la UBA hay seis hospitales: el Hospital de Clínicas José de San Martín, el Instituto de Oncología Ángel H. Roffo, el Instituto de Investigaciones Médicas Alfredo Lanari, el Instituto de Tisioneumonología Prof. Dr. Raúl Vaccarezza, el Hospital Odontológico Universitario y el Hospital Escuela de Veterinaria. En ellos, destacan, se atienden 700 mil personas por año.

Esta situación es complementaria al conflicto institucional que mantiene el Gobierno nacional con las universidades nacionales por la decisión de no aplicar la Ley de Financiamiento Universitario aprobada por dos tercios del Congreso en 2025 y ratificada por dos instancias judiciales. Esto genera una crisis en el sistema público de educación porque las universidades no cuenta con dinero para mantener la infraestructura ni para actualizar el sueldo de sus docentes que perdieron el 40% de su poder adquisitivo desde la asunción de Milei.

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