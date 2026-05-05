Moria Casán ventiló un picantísimo chisme de Juana Viale

Moria Casán , después de contar que Mirtha Legrand se recupera favorablemente y que el próximo sábado volvería a la conducción de su programa, sorprendió a todos al contar en vivo un picante chisme sobre Juana Viale sobre los Martín Fierro de la Moda.

En el ciclo de Moria Casán primero compartieron un video de Juana Viale en La Noche de Mirtha. Allí, la actriz hablaba sobre la mejoría en la salud de su abuela y criticaba a Andrea Frigerio por haberse bajado de la mesa ante la ausencia de la “Chiqui”.

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Entones Moria Casán tomó la palabra y recordó una charla privada con Juana Viale, vinculada a las críticas que recibió por su look en los Martín Fierro de la Moda.

El asesor Fabián Medina Flores la había señalado como una de las peor vestidas de la ceremonia en la que, de todos modos, se llevó el Oro.

Sin título-1 Moria Casan, picante.

“Te doy el chisme mañanero del lunes. Estábamos en la tapa de Caras y me decía que estaba vampirizada, no por ir a un evento, sino por aguantarse el veneno del ambiente. Estaba indignada”, contó Moria Casán.

Luego agregó: “Decía que todo el mundo vibra mal y me lo comentaba por el Martín Fierro de la Moda”. “Me dijo que no podía creer que Fabián Medina Flores dijera que era la peor vestida. Lo va a invitar al programa”, sumó la conductora.

Moria Casán cerró su chimento asegurando que Juana Viale estaba muy molesta por el clima que se vivió en la fiesta de Aptra: “Estaba enojada con la vibra de la gente del Martín Fierro”.