Moria Casán fulminó a Fabiana Cantilo por sus dichos sobre Fito Páez y Sofía Gala

Moria Casán opinó en su programa de El Trece sobre los dichos de Fabiana Cantilo acerca de Fito Páez y Sofía Gala, luego de que se mostraran juntos en el evento en el que “La One” fue condecorada como Personalidad Emérita de la Cultura.

Previamente, Fabiana Cantilo había asegurado que Fito Páez y Sofía Gala no eran pareja. Sin embargo, las recientes imágenes la desmintieron. En diálogo con Los profesionales de siempre, volvió a referirse al tema y lanzó picantes declaraciones.

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“Yo hablé el otro día en lo de Karina Mazzocco y me llama este señor y me dice ‘no hables de mi vida privada’. Seguro que la otra le dijo algo”, explicó.

En esa línea, disparó: “Fito recibe órdenes. Pero, ¿ustedes no saben quién es esta chica? Es una genia, porque a él le encantan las genias, pero después se somete. Lo único que quiero decir es ‘¿quiénes son?’”.

image Fito Paez y Sofia Gala, en el homenaje a Moria Casan.

La opinión de Moria Casán sobre los dichos de Fabiana Cantilo

Moria Casán recogió el guante y fue tajante con Fabiana Cantilo: “Divertido de parte de ella. No sé si Rodolfo habrá llamado a esta chica. No tengo idea, ni me meto ni quiero hablar porque Sofía dice ‘no somos pareja, no somos nada’. Lo adoro a Páez, a mi hija la amo”.

Y agregó: “Cada hombre se entrega. No tiene complejo de machista. Eso no significa ser pollerudo, tampoco significa ser sometido. Suponte que Sofía le haya pedido algo y él quiere hacer respetar eso, no significa estar sometido”.