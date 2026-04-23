jueves 23 de abril de 2026
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23 de abril de 2026
Arrestados.

Robaban en colectivos de Capital y los detuvieron: dos eran de Lomas de Zamora

Hubo nueve detenidos, todos oriundos del Conurbano bonaerense. Les incautaron varios celulares robados a pasajeros de colectivos.

El momento de la detención.

El momento de la detención.

Todo empezó cuando un grupo de delincuentes cometió un robo en un colectivo de la línea 34 en el barrio de Palermo. Una mujer llamó de inmediato al 911 para contar lo sucedido y la Policía de la Ciudad organizó rápidamente un operativo para atraparlos.

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Mediante cámaras del Centro de Monitoreo Urbano, se descubrió que la banda estaba viajando en un colectivo de la mencionada línea. De esa manera pudieron interceptar la unidad en el cruce de Juan B. Justo y Honduras.

Los policías hicieron bajar a un grupo de sospechosos y revisaron sus pertenencias. Les encontraron ocho celulares y otros cuatro teléfonos ocultos detrás de la última fila de asientos.

Nueve detenidos por los robos en colectivos

detenidos
Cuatro de los nueve detenidos por los robos en colectivos.

Cuatro de los nueve detenidos por los robos en colectivos.

Los agentes comprobaron que uno de los aparatos había sido denunciado por robo. Como si fuera poco, en pleno operativo, uno de los teléfonos recibió una llamada de una víctima que dijo haber sido asaltada en otro colectivo. No quedaban dudas de que se trataba de una banda dedicada a este tipo de robar celulares.

En total hubo nueve personas detenidas. Dos de ellas tenían domicilio registrado en Lomas de Zamora, mientras que los otros siete residían en La Matanza.

Todos los detenidos quedaron a disposición de la Justicia Nacional en lo Criminal y Correccional, que los imputó por “robo” y “encubrimiento”. Los teléfonos quedaron incautados por la Policía de la Ciudad y fueron llevados a la Comisaría Vecinal 14 B para avanzar con la investigación.

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