Netflix juega el Mundial 2026 con "FIFA World Cup: Launch Edition"

El Mundial 2026 ya arrancó y desde Netflix decidieron sumarse a la gran celebración del fútbol con FIFA World Cup: Launch Edition . Se trata de nueva una propuesta que combina deporte, tecnología y entretenimiento interactivo, que está disponible para sus suscriptores.

Se trata de un videojuego exclusivo que busca acercar la experiencia del Mundial 2026 que llega a los hogares de una manera sencilla y accesible.

Dale play. Ulises lanzó la canción para alentar a la Selección en el Mundial 2026

En celeste y blanco. Olga presentó a su equipo para la cobertura del Mundial 2026

La iniciativa representa un nuevo paso en la estrategia de Netflix por diversificar su oferta de contenidos más allá de las series, películas y otros contenidos.

Cómo es la nueva propuesta de Netflix

El nuevo videojuego de Netflix propone una experiencia inmediata y social. Los usuarios podrán utilizar sus teléfonos móviles como controles mientras el partido se desarrolla en la pantalla del televisor, eliminando la necesidad de consolas o accesorios adicionales.

Con solo escanear un código QR, los jugadores podrán comenzar a disputar encuentros en cuestión de segundos. La propuesta está diseñada para que cualquier persona pueda participar, independientemente de su experiencia previa en videojuegos.

image

Esta accesibilidad se convierte en uno de los principales atractivos del proyecto, ya que permite que familias y grupos de amigos compartan la emoción del Mundial 2026 desde una perspectiva interactiva.

La experiencia, además, estará completamente sincronizada con el torneo real. Los jugadores podrán elegir entre las 48 selecciones participantes, competir en los 16 estadios oficiales y controlar a más de 1.200 futbolistas que formarán parte de la competencia.

De esta manera, cada partido disputado en la cancha podrá tener su réplica virtual en los hogares de millones de usuarios alrededor del mundo.