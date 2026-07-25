El Parque Finky se prepara para "Un latido para Benja", un festival que busca recaudar fondos

“Un Latido para Benja”: una jornada solidaria en el Parque Finky para recaudar fondos.

En pocas palabras Festival solidario: El Parque Finky de Turdera albergará el evento “Un Latido para Benja” para recaudar fondos.

El Parque Finky de Turdera albergará el evento “Un Latido para Benja” para recaudar fondos. Objetivo: Se busca juntar 50 millones de pesos para la compleja cirugía cardíaca de Benjamín Vallejos, de 14 años.

Se busca juntar 50 millones de pesos para la compleja cirugía cardíaca de Benjamín Vallejos, de 14 años. Actividades: El encuentro contará con bandas en vivo, torneo de básquet y batallas de freestyle. Resumen generado por Thinkindot AI

El domingo, el Parque Finky de Turdera será el punto de encuentro de una gran jornada solidaria para acompañar a Benjamín Vallejos, un adolescente de 14 años de El Jagüel que necesita con urgencia una compleja cirugía cardíaca. Bajo el nombre “Un Latido para Benja”, artistas, vecinos, organizaciones y referentes culturales se unirán

El festival que busca recaudar aproximadamente 50.000.000 de pesos para afrontar los costos de los implantes que requiere la próxima intervención del joven, la propuesta comenzará a las 12 y contará con bandas y artistas en vivo, torneo de básquet callejero y una batalla de exhibición, reuniendo a distintas figuras de la escena del rap y freestyle. El encuentro contará con la participación de artistas como Malandro de América, T&K, ACR1, Fianru, Obie Wanshot, Cno Carossia, JALLALLA, Núcleo, Sista V, Eze Yeite, Mucho Movimiento 351 y Lucas Larrazabal Quinzaños, entre otros.

Marcos Miranda, rapero y productor de El Triángulo Estudio, explicó a través de sus redes sociales: "Hay momentos en los que la música pasa a un segundo plano. Conozco la historia de Benja y entendí que no podía quedarme de brazos cruzados. Por eso nació “Un Latido para Benja”. Lo que más me emociona no es el festival. Es ver cómo artistas, DJs, amigos, vecinos, Cultura Lomas y muchísima gente dijeron “contá conmigo” sin pedir nada a cambio. Eso demuestra que nuestra cultura también sabe organizarse para ayudar cuando hace falta".

En Parque Finky, la comunidad se une por Benja y la cirugía que necesita Benjamín nació con una cardiopatía congénita compleja denominada tetralogía de Fallot con desconexión de rama pulmonar izquierda. A los 15 días de vida atravesó su primera cirugía y, a los 2 años, tuvo una segunda intervención de alta complejidad que duró aproximadamente ocho horas. Actualmente, el adolescente espera una tercera cirugía, que requiere prótesis de un elevado costo económico. “No está al alcance de nuestro bolsillo, esa es la realidad”, explicó su mamá, Sol Maidana.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Nucleo (@nucleoakatintasucia) El pedido de una familia que busca hacerse escuchar La familia de Benja busca visibilizar su situación para poder reunir los fondos necesarios y que el joven pueda acceder a la operación. “Necesito que sea visible el caso de mi hijo, que llegue a muchas personas para que nos puedan ayudar y que Benja se pueda operar. Necesita su cirugía con urgencia, necesita tener la vida normal de un adolescente de 14 años, hacer actividades y vivir su vida como la gran persona que es mi hijo”, expresó Sol. “Benja tiene muchos sueños. Por eso les pido como mamá que me ayuden a compartir. Hay que alzar la voz cuando no nos escuchan”, agregó.

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