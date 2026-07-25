El proyecto nacido en Lomas de Zamora que revolucionó los torneos de rompecabezas

La iniciativa fue creada por la oriunda de Lomas de Zamora Patricia Jullier, licenciada en Administración y en Educación.

La iniciativa fue creada por la lomense Patricia Jullier , licenciada en Administración y en Educación, impulsó el proyecto con el objetivo de promover el bienestar a través del juego, que cada persona que asista tenga "una cita mensual consigo mismos: con su bienestar psíquico, físico y social", detalló Jullier en diálogo con Diario La Unión .

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Organizar cada encuentro implica un importante trabajo previo de planificación, coordinación de materiales, preparación del espacio y conducción de la actividad: "'Hay un “detrás de escena' de mucho compromiso, diálogo, toma de decisiones y dirección del proyecto". El primer torneo también representó una incógnita, ya que no sabían cómo respondería el público, "tuvimos apoyo de la prensa y explotaron las inscripciones en los últimos días de ese primer evento", recordó.

A lo largo de este año, Materia Gris no solo organizó torneos, sino también encuentros puzzleros, espacios recreativos donde no está la presión del tiempo y disfrutan del hobby.

Para Jullier, uno de los mayores logros fue ver cómo las personas de diferentes edades y lugares encontraron un espacio para compartir, participaron familias completas, padres e hijos, abuelos con nietos, grupos de amigos e incluso personas que llegaron solas y terminaron formando equipo.

“Lo que más destaca la gente es la diversión, el desafío y poder distraerse de los problemas. Durante ese momento, las preocupaciones quedan afuera y eso también aporta a la salud”, sostuvo.

La sede principal de los torneos continuará siendo el Multiespacio Kilhawe, ubicado en Suárez 326.

Rompecabezas propios de Materia Gris

Como parte del crecimiento del proyecto, Materia Gris incorporó una cápsula de rompecabezas propios, "el desarrollo llevó tiempo porque buscaba calidad e innovación y eso hay que 'amasarlo'”, describió. Los nuevos productos cuentan con piezas de tacto suave, efecto glitter, imágenes originales y un sistema de encastre que permite levantar el rompecabezas una vez armado sin que se desarme, una característica pensada para quienes quieren enmarcarlo.

Además, el proyecto trabaja en una nueva línea de productos inspirada en propuestas que existen en otros países, aunque con una impronta propia. Según adelantó Jullier, estarán orientados a estimular la agudeza visual y servirán como entrenamiento para los torneos.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Materia Gris - torneos (@materiagris.torneos) Materia Gris incorporó una cápsula de rompecabezas propios.

Lo que se viene en Lomas de Zamora

Tras el primer aniversario, Materia Gris buscará mantener la realización de los torneos y encuentros puzzleros de manera mensual y un festejo de aniversario con sorpresas. La sede principal de los torneos continuará siendo el Multiespacio Kilhawe, ubicado en Suárez 326, mientras que los Encuentros Puzzleros también se desarrollan en Lomas de Zamora y Lanús. No descartan sumar nuevas localidades en el futuro.

Quienes quieran participar no necesitan tener experiencia previa ni un equipo armado. Desde la organización explicaron que pueden inscribirse de manera individual y ellos mismos se encargan de formar parejas o grupos, "Todos pueden sumarse. Lo lindo de la propuesta es que, además de ser divertida y amena, en los torneos te llevás el rompecabezas que armaste, hay sorteos y algunas cositas más", incentivaron desde la organización.

Este sábado realizarán el primer encuentro de rompecabezas infantil. Toda la información sobre actividades, fechas e inscripciones se encuentra en el Instagram @materiagris.torneos.