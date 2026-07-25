Quién es Susy Shock, la nueva villana de la serie En el barro

La tercera temporada de la serie En el barro llegará a Netflix en 2027 después de una exitosa segunda parte que contó con la China Suárez . Entre las presidiarias de la nueva entrega se destaca Susy Shock, una actriz, música y militante trans.

Susy Shock se define a sí misma como una "artista trans sudaca", y construyó una carrera de más de tres décadas fusionando el arte, la militancia y la identidad de género.

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Su trayectoria incluye protagónicos en el cine, como el drama "Andrea" que recorrió festivales internacionales, y colaboraciones como en el video de la canción "Perdedor", de Lali Espósito.

Su música, que fusiona ritmos folclóricos con letras sociales, y su literatura, con obras como "Poemario Trans Pirado" declarado de interés cultural, consolidaron su lugar como una referente indiscutible de la diversidad en la cultura argentina.

Nueva actriz de la serie.

Lo que se verá en la tercera temporada de la serie

La tercera entrega de la serie En el barro ya comenzó su rodaje con varios regresos, y en una nueva locación, ubicada en una ex fábrica de tres pisos en zona oeste del Gran Buenos Aires.

Estarán en la nueva entrega María Becerra, que viene de cantar el himno en la final del Mundial 2026, y Valentina Zenere y Ana Garibaldi. Mientras que entre los que llegan al elenco de la nueva entrega de la serie están los actores Alberto Ajaka y Juan Palomino.