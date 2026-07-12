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12 de julio de 2026
Lo que vendrá.

La serie de Harry Potter ya tiene calendario de estreno en HBO

La primera temporada de la nueva adaptación de Harry Potter se estrenará en HBO con una única entrega semanal de cada episodio.

La serie de Harry Potter.&nbsp;

La serie de Harry Potter. 

Los fans del universo mágico ya tienen marcado un nuevo calendario. La primera temporada de la esperada serie de Harry Potter ya cuenta con fechas de estreno para cada uno de sus episodios, que se lanzarán de forma semanal entre finales de 2026 y comienzos de 2027.

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La ficción debutará el 25 de diciembre de 2026 con el estreno de su primer capítulo, dando inicio a una nueva adaptación de la icónica saga creada por J.K. Rowling.

Tras ese primer episodio especial de Navidad, la serie continuará con un estreno semanal cada domingo hasta completar los ocho capítulos de su primera temporada.

Se viene la serie de Harry Potter.

Se viene la serie de Harry Potter.

Calendario de estrenos de Harry Potter

Episodio 1: 25 de diciembre de 2026

Episodio 2: 3 de enero de 2027

Episodio 3: 10 de enero de 2027

Episodio 4: 17 de enero de 2027

Episodio 5: 24 de enero de 2027

Episodio 6: 31 de enero de 2027

Episodio 7: 7 de febrero de 2027

Episodio 8 (final de temporada): 14 de febrero de 2027

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