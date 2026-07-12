La serie de Harry Potter ya tiene calendario de estreno en HBO

La serie de Harry Potter.

La primera temporada de la nueva adaptación en formato de serie de Harry Potter comenzará el 25 de diciembre en HBO y estrenará un episodio por semana hasta el 14 de febrero de 2027, cuando llegará el esperado final de temporada.

Los fans del universo mágico ya tienen marcado un nuevo calendario. La primera temporada de la esperada serie de Harry Potter ya cuenta con fechas de estreno para cada uno de sus episodios, que se lanzarán de forma semanal entre finales de 2026 y comienzos de 2027.

La ficción debutará el 25 de diciembre de 2026 con el estreno de su primer capítulo, dando inicio a una nueva adaptación de la icónica saga creada por J.K. Rowling.

Tras ese primer episodio especial de Navidad, la serie continuará con un estreno semanal cada domingo hasta completar los ocho capítulos de su primera temporada.

Se viene la serie de Harry Potter. Calendario de estrenos de Harry Potter Episodio 1: 25 de diciembre de 2026 Episodio 2: 3 de enero de 2027 Episodio 3: 10 de enero de 2027 Episodio 4: 17 de enero de 2027 Episodio 5: 24 de enero de 2027 Episodio 6: 31 de enero de 2027 Episodio 7: 7 de febrero de 2027 Episodio 8 (final de temporada): 14 de febrero de 2027

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