lunes 01 de junio de 2026
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1 de junio de 2026
¡Varitas arriba!

El mundo de Harry Potter llega a Banfield con una Expo Comics gratuita

La Plaza del Campeón de Banfield será escenario de una jornada inspirada en la saga de Harry Potter. Habrá stands, cosplay y actividades para toda la familia.

La entrada será totalmente libre y gratuita.

La entrada será totalmente libre y gratuita.

El universo de Harry Potter llega a Banfield en una tarde mágica pensada para toda la familia. Este domingo 7 de junio, la Plaza del Campeón recibirá a la Expo Comics con una propuesta libre y gratuita ambientada en la saga de la escritora J.K. Rowling.

Los amantes de la fantasía y de la cultura pop tendrán una cita imperdible en Banfield. De 13 a 20, el espacio público ubicado en la intersección de las calles Maipú y Vergara será sede de una nueva Expo Comics, esta vez dedicada por completo al universo de Harry Potter.

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Banfield se une a la comunidad mágica de Harry Potter

La jornada estará pensada como un gran paseo recreativo para disfrutar en comunidad, siendo apto para todo público. Habrá una amplia variedad de stands con la temática de la saga, donde los asistentes podrán recorrer exhibiciones, descubrir recreaciones de los elementos más icónicos del mundo mágico (como varitas, túnicas y pociones) y conectarse con otros fanáticos de la literatura y el cine fantástico.

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Los vecinos de Banfield disfrutarán de una jornada familiar de la mano de Expo Comics.

Los vecinos de Banfield disfrutarán de una jornada familiar de la mano de Expo Comics.

Además del recorrido visual, el evento invita a los vecinos a asistir con sus mejores caracterizaciones relacionadas a los distintos personajes para compartir una tarde a puro color. Un ambiente seguro y al aire libre que promete emocionar a grandes y chicos, quienes recordarán los mejores momentos de cada película mientras esperan con ansias la llegada de la nueva serie que volverá a repasar las aventuras de Harry, Ron y Hermione.

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Distintos lomenses podrán ir caracterizados de sus personajes favoritos.

Distintos lomenses podrán ir caracterizados de sus personajes favoritos.

“Esta iniciativa busca promover el uso de los espacios públicos para el encuentro cultural, ofreciendo una alternativa de entretenimiento diferente, accesible y atractiva para toda la comunidad de Banfield y sus alrededores”, expresó Víctor Luna, uno de los referentes de Expo Comics.

Esta iniciativa busca promover el uso de los espacios públicos para el encuentro cultural, ofreciendo una alternativa de entretenimiento diferente, accesible y atractiva para toda la comunidad de Banfield y sus alrededores Esta iniciativa busca promover el uso de los espacios públicos para el encuentro cultural, ofreciendo una alternativa de entretenimiento diferente, accesible y atractiva para toda la comunidad de Banfield y sus alrededores

Desde hace varios años, Lomas de Zamora destaca con eventos a cargo de Expo Comics, mediante los cuales se reúnen fanáticos de distintos universos de ficción, como fue el reciente caso de Star Wars que cautivó a distintas generaciones.

Embed - Expocomics on Instagram: " ¡ ENCUENTRO DE FANS MÁGICO EN BANFIELD! Se viene una jornada imperdible en Banfield dedicada por completo al universo de Harry Potter. ¡Agendalo y vení a disfrutar con toda la familia! DATA RELEVANTE: Domingo 7 de Junio. 13:00 a 20:00 hs. Plaza del Campeón (Maipú y Vergara, Banfield). ¡Entrada completamente libre y gratuita! ¡Convocamos a todas las casas de Hogwarts a copar la plaza! Traé tu mate, tu outfit mágico y vení a pasar un domingo diferente lleno de arte, fanzines, coleccionismo y cultura pop. ¡Los esperamos! @municipioldz @culturalomas @banfield.cgm #ExpoComics #CulturaLomas #Banfield #banfield #HarryPotterArgentina"
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