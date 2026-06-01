El mundo de Harry Potter llega a Banfield con una Expo Comics gratuita

El universo de Harry Potter llega a Banfield en una tarde mágica pensada para toda la familia . Este domingo 7 de junio, la Plaza del Campeón recibirá a la Expo Comics con una propuesta libre y gratuita ambientada en la saga de la escritora J.K. Rowling.

Los amantes de la fantasía y de la cultura pop tendrán una cita imperdible en Banfield. De 13 a 20, el espacio público ubicado en la intersección de las calles Maipú y Vergara será sede de una nueva Expo Comics , esta vez dedicada por completo al universo de Harry Potter.

La jornada estará pensada como un gran paseo recreativo para disfrutar en comunidad , siendo apto para todo público. Habrá una amplia variedad de stands con la temática de la saga, donde los asistentes podrán recorrer exhibiciones, descubrir recreaciones de los elementos más icónicos del mundo mágico (como varitas, túnicas y pociones) y conectarse con otros fanáticos de la literatura y el cine fantástico.

Además del recorrido visual, el evento invita a los vecinos a asistir con sus mejores caracterizaciones relacionadas a los distintos personajes para compartir una tarde a puro color. Un ambiente seguro y al aire libre que promete emocionar a grandes y chicos, quienes recordarán los mejores momentos de cada película mientras esperan con ansias la llegada de la nueva serie que volverá a repasar las aventuras de Harry, Ron y Hermione.

28816dae-c408-495d-8455-bc1822a72048 Distintos lomenses podrán ir caracterizados de sus personajes favoritos.

“Esta iniciativa busca promover el uso de los espacios públicos para el encuentro cultural, ofreciendo una alternativa de entretenimiento diferente, accesible y atractiva para toda la comunidad de Banfield y sus alrededores”, expresó Víctor Luna, uno de los referentes de Expo Comics.

Esta iniciativa busca promover el uso de los espacios públicos para el encuentro cultural, ofreciendo una alternativa de entretenimiento diferente, accesible y atractiva para toda la comunidad de Banfield y sus alrededores Esta iniciativa busca promover el uso de los espacios públicos para el encuentro cultural, ofreciendo una alternativa de entretenimiento diferente, accesible y atractiva para toda la comunidad de Banfield y sus alrededores

Desde hace varios años, Lomas de Zamora destaca con eventos a cargo de Expo Comics, mediante los cuales se reúnen fanáticos de distintos universos de ficción, como fue el reciente caso de Star Wars que cautivó a distintas generaciones.