sábado 09 de mayo de 2026
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9 de mayo de 2026
En Centenario, con entrada gratuita.

Música, baile y tradición en Lomas: se viene una nueva Peña de la Comunidad

Vecinos y familias disfrutarán este sábado de una tarde a puro folklore en la Asociación Civil Pumas del Sur.

La Peña de la Comunidad sigue recorriendo los barrios de Lomas.

La Peña de la Comunidad sigue recorriendo los barrios de Lomas.

El folklore tiene una tradición muy importante en Lomas de Zamora con múltiples artistas y agrupaciones que llevan su música a distintos barrios y ciudades del país. Este sábado, en Centenario, se realizará una nueva edición de la Peña de la Comunidad, un ciclo impulsado por el Municipio para que vecinos y familias disfruten de la música y el baile.

El evento con entrada gratuita se desarrollará desde las 14 en la Asociación Civil Pumas del Sur, ubicada sobre la Avenida 12 de Octubre 1847. Al escenario se subirán las agrupaciones Aromas del Monte, Los Mensajeros de Colombia, La Fusión Folk, Gretel Toloza, Los Musiqueros del Norte y el Dúo Cardis.

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Se presentar&aacute;n grupos musicales y ballets folkl&oacute;ricos.

Se presentarán grupos musicales y ballets folklóricos.

También se presentarán los ballets folklóricos Huella Gaucha, Chackay Fiorito, Uniendo Raíces, Luna Nativa, Sentimiento Criollo, Munayki Tunay y Chakay Manta. El cierre será con un gran baile popular.

La Peña de la Comunidad tiene como objetivo celebrar las raíces culturales de la región y promover espacios inclusivos que promuevan la diversidad, las tradiciones y el fortalecimiento de los lazos vecinales con jornadas llenas de colores, sonidos y sabores de nuestra Patria. El ciclo ya pasó por instituciones de Albertina, Budge, Temperley, San José y Fiorito.

Arte y movimiento en los centros culturales de Lomas de Zamora

En los centros culturales del Municipio hay una amplia variedad de talleres gratuitos para que vecinos de todas las edades disfruten de la recreación y el aprendizaje cerca de sus hogares.

Todas las semanas ofrecen clases de disciplinas artísticas y encuentros pensados para que las personas hagan actividad física y cuiden su salud. Las actividades se llevan a cabo en el Centro Cultural El Ceibo de Banfield (Rincón 565), Centro Cultural Darragueira de Banfield (Darragueira 275), Club Cultural de Lomas (Piaggio 653), Centro Cultural San José (Caaguazú y Anchoris) y Centro Cultural Fiorito (Recondo 1466).

La novedad de este año es que las inscripciones son a través de la web del Municipio. Ahí van a encontrar todos los talleres que hay en cada centro cultural con los horarios y un formulario para llenar con los datos personales.

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