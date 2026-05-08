Lomas de Zamora, a full: Miguel Ángel Solá, "Viuda e Hijas" y Noelia Marzol

Los espacios de Lomas de Zamora recibirán este fin de semana una obra con Miguel Ángel Sola y Mercedes Funes y otra con Nora Cárpena, Iliana Calabró, María Valenzuela y Paula Morales , junto a un musical de tango con Noelia Marzol.

En el Teatro del Municipio de Lomas de Zamora , Manuel Castro 262, el viernes a las 21 sale a escena el Ballet El Antigal con espectáculo “El amor es un capítulo aparte”.

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En la misma sala, el sábado a las 21 será el turno de la obra “El preso sin nombre” y el domingo a las 20 la banda Los Richis presentan su disco “Colombres y Posadas”.

En el Teatro Coliseo de Lomas de Zamora , España 55, el viernes a las 21 llega Noelia Marzol con el espectáculo “Bloody Tango” , con 11 artistas en escena.

El sábado a las 21 sale a escena “Viuda e Hijas”, una comedia con Nora Cárpena, Iliana Calabró, María Valenzuela y Paula Morales con dirección de Héctor Díaz.

En El Nido de Lomas de Zamora, Manuel Castro 478, el sábado a las 21 Martin Catoira hará temas propios y de Luis Alberto Spinetta y Charly García junto a músicos invitados.

El espectáculo de Café Concert titulado “El Engaño” irrumpe en escena el sábado a las 21 en el Teatro Urbano de Lomas de Zamora, Frías 1074.

Teatro y música en vivo

En el Teatro Maipú de Banfield, Maipú 380, el viernes a las 21 pisan las tablas Miguel Ángel Solá y Mercedes Funes con la obra “El placer de volver a verla”.

Mientras que el sábado a las 21 se presenta la tradicional Camerata a Bariloche y el domingo a las 20 habrá cumbia en vivo con la música de Los Charros.

En El Refugio de Banfield, Maipú 540, el sábado desde las 22 sonarán en vivo las bandas Botellas, con su tributo a Intoxicados, y el rock & roll de La Flaca.

El Negro Andante fusiona humor político y música, haciendo un repaso por sus mejores jingles, los clásicos de La Fábrica de Gelatina el viernes a las 21 de Conurbania Parque de Banfield, Alsina 251.

Hacha y Tiza, el dúo de guitarras de Elías Alem y Facundo Díaz, se presenta el sábado a las 19 en el Museo Pío Collivanido de Banfield, Medrano 165.

image Noche de cumbia, en Temperley.

En Cultura del Sur de Temperley, Meeks 1066, el viernes desde las 23,50 tendrá lugar otra edición de “Los Recuerdos del León”, en homenaje a Leo Mattioli.

Rey Garufa, la banda que le rinde tributo a Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, se presenta el viernes a las 20 en Auditorio Sur de Temperley, Meeks 1080.

En la Antigua Fábrica de Temperley, Meeks 1433, el viernes a las 21 Bad Love recorre los clásicos de Bon Jovi y el sábado habrá tributos a Luis Miguel y Ricky Martin.

El Teatro Kabeza, con su humor y sus desopilantes personajes, sale a escena el viernes a las 21 en Las Nobles Bestias de Temperley, 14 de Julio 142.

En Mandorla Teatro de Temperley, Triunvirato 255, el viernes a las 21 se arma otra edición del ciclo “Milonga Bajo la Parra”. Sonará en vivo Otro quinteto de tango.

En el escenario de Villa Turdera, Suipacha 25, el sábado a las 20 habrá folklore y música popular de la mano de las canciones del grupo Quintonal.