Llega la sexta edición del Festival TEGE a Cultura del Sur de Temperley

El Festival Latinoamericano de Actividades Escénicas con Temáticas de Género (TEGE) celebra su sexta edición en Cultura del Sur de Temperley del 13 al 17 de mayo, reafirmando que desde el Conurbano también se produce, se programa y se federaliza cultura.

En Cultura del Sur, en el Centro Cultural Fiorito y en el Teatro del Municipio de Lomas de Zamora la cita reunirá en escena teatro, música, literatura, conversatorios y actividades con artistas de Argentina y Latinoamérica.

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“En estos momentos de vaciamiento cultural y de ataque sistemático a la cuestiones de género, nosotras igualmente hacemos el sexto TEGE federalizando la cultura. Lo hacemos en el Conurbano con una gran programación”, le cuenta Melania Buero, directora de Cultura del Sur, a La Unión.

Al margen de una nutrida programación, el TEGE tendrá articulación con la comunidad. “Este año trabajamos con la población Fátima Catán, el hogar de contención para mujeres en Lomas de Zamora”, apunta.

Los destacados del TEGE

El encuentro tendrá su apertura con la obra “Tita y Rodhesia”, con Laura Azcurra y Valeria Stilman, el miércoles 13 a las 21 en el Teatro del Municipio de Lomas de Zamora, en Manuel Castro 262.

Mientras que el viernes 16 a las 22 en Cultura del Sur se proyectará “Belén”, la película ganadora de un Goya, dirigida y protagonizada por Dolores Fonzi.

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Otro de los grandes destacados de esta edición será el estreno en el Conurbano a cargo de Marina Castillo con “Curuza, a flor de piel”, una potente obra sobre el cuerpo, la memoria y las marcas que habitan los linajes familiares, que saldrá a escena en el espacio de Temperley el sábado 17 a las 20,30.

MÁS INFO

Festival TEGE, del 13 al 17 de mayo en Cultura del Sur de Temperley, Meeks 1066.

La programación completa en las redes del espacio y las entradas se consiguen por Passline.