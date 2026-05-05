La banda de jazz que se gestó en Lomas de Zamora y llegó a la academia más importante de China.

Tres Latin Jazz, una banda que nació en Lomas de Zamora hace 28 años , sigue consolidándose como una referencia de culto musical en el mundo. Recientemente llevaron su música nada menos que a la Nanjing University of the Arts, una de las instituciones artísticas más importantes del mundo.

Con una trayectoria que combina giras internacionales, formación y producción independiente, el grupo logró abrirse camino en circuitos exigentes y diversos, consolidando un proyecto que hoy trasciende fronteras. Federico Hilal en bajo, Nahuel Bailo en piano y Gabriel Gall en batería conforman la formación actual de una banda.

Tres Latin Jazz sacó siete discos (tres de ellos en vinilo), brindó 26 conciertos en Europa (Italia Francia Luxemburgo Alemania Bélgica Suiza) y recientemente hizo su primera gira por China con 11 conciertos y 2 masterclases: una en la Nanjing University of the Arts y otra en el Golden Jazz a Center de Beishan.

En diálogo con este medio, contaron cómo se gestó esta experiencia y qué significó para la banda.

—¿En toda esta trayectoria de la banda, qué procesos de cambio significativo han experimentado?

—El trío se formó en 2008 con la idea clara de construir una voz propia, fusionando la música argentina con ritmos latinoamericanos. Durante muchos años sostuvimos una formación estable junto a Daniel (Corrado) y Sebastián (Jakimczuk), pero después de la pandemia atravesamos una etapa más inestable. En ese proceso se suma Nahuel en piano y, en 2024, Daniel deja la batería y entra Gabriel. Hoy somos un trío renovado, en cierto punto, pero con la misma premisa de una identidad colectiva. Cada gira también implica transformaciones: ya realizamos siete giras por Europa y una por China, con un ritmo muy intenso, tocando todos los días en distintas ciudades. En China, además, dimos masterclasses.

Tres Latin Jazz. "Una gira implica trabajar durante más de un año y medio antes, y siempre es una apuesta".

—¿Cómo surgió la posibilidad de hacer esta gira? ¿Qué representa para ustedes?

—Si bien siempre tuvimos una mirada de generar cosas en Argentina, también había una impronta de poder llevar nuestra música a otras partes del mundo. Esto es el resultado de un trabajo sostenido, de giras en Europa, y del apoyo de un amigo como André Hahne que ya venía girando por China. Desde ahí empalmamos hacia ese país por primera vez. Además, contamos con el apoyo de Ibermúsicas, una organización iberoamericana que impulsa la circulación de proyectos musicales. Siempre hay que pensar que hay una parte artística, pero también otra de difusión y marketing.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/LaUnionDiario/status/2051401687575781572&partner=&hide_thread=false Tres Latin Jazz, formada hace 28 años en Lomas de Zamora, de la mano de Federico Hilal, volvió de una gira de casi 40 conciertos y de un histórico masterclass en una de las universidades más importantes de China. pic.twitter.com/XvRalf0Xq4 — Diario La Unión (@LaUnionDiario) May 4, 2026

—¿Qué experiencias o situaciones puntuales podrías mencionar de esta gira?

—En China fue fabuloso. Generalmente es un público más joven y muy atento, incluso más que en Europa. Están muy abiertos a conocer nueva música, especialmente de Latinoamérica, porque la distancia genera curiosidad. Todo es muy organizado. Es increíble lo que ha hecho este país en los últimos 20 años: la infraestructura y la conectividad son impactantes. Además, nos sorprendió que la gente compra vinilos. Y vivimos algo histórico: fue la primera vez que un grupo argentino dio una masterclass en una universidad de arte.

Tres Latin Jazz. "En China fue fabuloso. Generalmente es un público más joven y muy atento, incluso más que en Europa."

—¿Cómo les resulta hacer este viaje dejando familia y compromisos en Buenos Aires?

—Siempre contamos con el apoyo de la familia. Una gira implica trabajar durante más de un año y medio antes, y siempre es una apuesta, una inversión muy grande con muchas expectativas. Ellos tienen en claro que esto es muy importante para nosotros, sobre todo en un contexto donde en Argentina los circuitos culturales están bastante golpeados. Empezamos el año con casi 40 conciertos entre Europa y China, además de masterclasses, tocando todos los días y con salas llenas. El exterior nos da la posibilidad de desarrollarnos. Como muchos artistas, cuando no encontramos oportunidades acá, las buscamos afuera. Pero lo nuestro es ir y volver, producir y compartirlo también acá.

Tres Latin Jazz. "Como muchos artistas, cuando no encontramos oportunidades acá, las buscamos afuera."

—¿Qué viene para lo que resta del año?

—Ahora estamos presentando el disco en Argentina. Lo publicamos en Bandcamp porque nos permite venderlo de manera directa. Vamos a estar el 10 de mayo en el Teatro Auditorio Tigre y el 23 de mayo en Desafinado Club, en City Bell, con doble función. Además, si se concreta, en diciembre podríamos participar de un festival muy importante en Chile.