Cómo fue la salida del lomense Nazareno Pompei de Gran Hermano Generación Dorada

Nazareno Pompei fue el nuevo eliminado Gran Hermano Generación Dorada al caer en el versus de la placa negativa ante Danelik Galazán. El joven lomense quedó afuera del certamen de Telefe horas después de haber protagonizado una fuerte pelea con Pincoya.

“Espero estar en las próximas semanas en el repechaje. Gracias a todos por una de las mejores experiencias de mi vida”, declaró el exfutbolista de Los Andes antes de salir por la puerta del patio de la casa del reality de Telefe.

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Las últimas horas de Nazareno Pompei en la casa estuvieron marcadas por un fuerte conflicto con Jennifer “Pincoya” Torres, ya que él reaccionó de manera desmedida a un comentario de ella y la chilena lo acusó de “violencia de género”.

Es por eso que varios jugadores, luego de la salida de Nazareno Pompei, opinaron que quizás su pelea con Pincoya “fue un empujoncito” para que ocurriera su eliminación. El joven obviamente se despidió de manera fría con la trasandina.

image Nazareno Pompei dejó Gran Hermano.

El porcentaje de votos que recibió Nazareno Pompei

Antes del mano a mano final, se salvaron Grecia Colmenares, Luana Fernández y Eduardo Carrera con el 7,7%, 14,5% y 22,1% de los votos para abandonar la casa, respectivamente y de acuerdo a cuántos estaban en placa en el momento de su salida.

Nazareno Pompei fue eliminado al recibir el 53,6% de los votos para abandonar la casa en el mano a mano con Danelik, que obtuvo el 46,4%.