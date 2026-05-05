Lomas: jubilados volverán a marchar frente al vaciamiento de PAMI.

Los jubilados de Lomas de Zamora volverán a realizar una protesta en la Plaza Grigera contra Javier Milei y las políticas de miseria que lleva adelante el Gobierno Nacional.

El desfinanciamiento del PAMI, la quita de medicamentos y los límites a la atención médica son algunas de las medidas que, sumadas a la inflación y la crisis económica, hacen que los jubilados salgan a las calles cada miércoles. La cita será a las 16.

El último miércoles, una nutrida cantidad de personas se expresó sin interrumpir el tránsito y realizando un semaforazo sobre Hipólito Yrigoyen a la altura de Saenz. Este miércoles se vuelve a repetir.

"Venimos seguido a protestar porque este gobierno nos está comiendo los bolsillos y haciendo desastres con la salud, los remedios, la comida y el trabajo. Me jubilé hace siete meses y me estoy fundiendo porque la plata no alcanza y encima tengo a mi pareja con problemas de diabetes y glaucoma", expresó con bronca el jubilado Daniel, de Parque Barón.

Ya sabía lo que podía pasar cuando arrancaron a gobernar pero no creía que iban a ser tan crueles. Odian al pueblo. Ya sabía lo que podía pasar cuando arrancaron a gobernar pero no creía que iban a ser tan crueles. Odian al pueblo.

"Es un gobierno nefasto que vino a destruir todo, que no tiene proyecto y un presidente que no le interesa lo que le pasa a la gente. Soy jubilada y aparte soy psicóloga, trabajo desde los 18 años y me cuesta un montón llegar a fin de mes porque tengo muchos gastos, mantengo mi casa y estoy pagando un tratamiento oncológico que no me cubre ninguna obra social", contó Virginia, otra de las vecinas que se manifestó.