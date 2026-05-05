martes 05 de mayo de 2026
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5 de mayo de 2026
¿Qué onda?

La inesperada noticia que recibió Nazareno Pompei tras dejar Gran Hermano Generación Dorada

Luego de su eliminación de Gran Hermano Generación Dorada, Nazareno Pompei se enteró de un suceso trascendental.

Nazareno Pompei dejó Gran Hermano.&nbsp;

Nazareno Pompei dejó Gran Hermano. 

El reciente eliminado pasó por el streaming de Telefe que conduce Santiago del Moro y el conductor de Gran Hermano le rompió el corazón en vivo.

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“Yo soy yo y hay cosas que no las puedo manejar. Por Titi tengo un sentimiento muy claro por ella. Yo me enamoré. Y si hubiese hecho show, hubiese forzado un ship, y no lo hice nunca. Hablé con ella y entendí que estábamos en posturas distintas”, dijo el exfutbolista de Los Andes.

La noticia de Santiago del Moro a Nazareno Pompei

“Ella te nominó, pedía para que te vayas”, de dijo Santiago del Moro y el lomense respondió: “¿Esto es real? ¡Impresionante! Al principio lo creí, tenía la duda, pero no lo podía creer porque jugué con ella desde el día tres…”

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Nazareno Pompei dejó Gran Hermano.

Nazareno Pompei dejó Gran Hermano.

“Ella dijo que se sentía incómoda con vos. Después todo cambió”, le dijo y conductor y el lomense respondió: “La verdad, me estás sorprendiendo”.

Nazareno Pompei quedó completamente en shock al confirmar no solo que Titi lo nominó, sino que en más de una oportunidad le pidió al público que lo sacara de la casa.

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