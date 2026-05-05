Julián Carrasco fue operado: por cuánto tiempo lo pierde Temperley

El extremo de Temperle y, Julián Carrasco , pasó en las últimas horas por el quirófano, recibió el alto médico y ahora le espera un proceso largo de recuperación para insertarse nuevamente en el plantel que conduce Nicolás Domingo. “Fuerza Juli, todo Temperley está con vos”, fue el mensaje motivador que emitió el club a través de sus redes sociales.

El futbolista cuyo pase pertenece a Boca Juniors fue intervenido a raíz de una entorsis de rodilla derecha con lesión del ligamento cruzado anterior. De ahora en adelante tendrá una rehabilitación estimada entre seis y ocho meses.

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Durante la presente temporada de la Primera Nacional registra dos participaciones: frente a Gimnasia y Tiro de Salta (61 minutos como titular) y Patronato de Paraná (ingresó en los últimos 27 minutos).

Desde su incorporación a Temperley, en junio de 2024, Julián Carrasco disputó 28 partidos, con un gol y dos asistencias. Su único grito fue el 27 de julio de 2025, en la victoria por 1-0 contra Gimnasia y Esgrima de Jujuy. Fue la temporada donde para Rubén Forestello fue una pieza clave de recambio, aunque no pudo afianzarse en el11 inicial pese a sus muy buenas condiciones.

La enfermería de Temperley

En la previa al partido frente a Almagro, se informó que el volante Adrián Arregui continúa recuperándose de una distensión en el recto anterior y que esta semana se reincorpora al grupo de trabajo.

El “Samurai” no juega desde hace seis fechas. Su última aparición fue el 22 de marzo ante Atlanta (2-1). Ausente contra Los Andes, Ferro Carril Midland, Quilmes, Colegiales, Patronato de Paraná y Almagro.

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Por su parte, el arquero Ezequiel Mastrolía tiene para dos semanas de recuperación por una distensión en el músculo recto interno. Se lesionó en el partido con el “Patrón” y fue reemplazado por Lisandro Morrone, que también estuvo debajo de los tres palos en José Ingenieros.

Esta semana previa a Deportivo Maipú de Mendoza será clave para determinar si Nicolás Domingo podrá contar con ellos para la conformación del equipo.

Nicolás Domingo, con una baja

Con Almagro, el central Valentín Aguiñagalde llegó a la quinta tarjeta amarilla y deberá purgar un partido de suspensión. Sus anteriores amonestaciones fueron ante Gimnasia y Tiro de Salta (5º), Ferro Carril Midland (8º), Quilmes (9º) y Patronato de Paraná (11º).

Como contrapartida, el delantero Gabriel Hauche cumplió las dos fechas por su expulsión en Munro y está a disposición del cuerpo técnico.