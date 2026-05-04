lunes 04 de mayo de 2026
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4 de mayo de 2026
Sabor amargo.

Franco Benítez y otro empate de Temperley: "Merecíamos mucho más"

Temperley erró una y otra vez frente a Almagro y lo pagó con el 1-1 final en José Ingenieros. “Hay que seguir creciendo”, sostuvo el extremo del Gasolero.

Franco Benítez festeja su primer gol en&nbsp;Temperley.

Franco Benítez festeja su primer gol en Temperley.

Con los merecimientos no la alcanza. Temperley hizo el gasto en la mayor parte del partido, pero no pudo aferrarse a los tres puntos frente a Almagro, a pesar de haber generado las mejores situaciones de gol. Franco Benítez se “lamentó” por la victoria que se escapó al Gasolero.

No tuvo menos de cinco chances claras, lo pudo definir en el primer cuarto del complemento, pero falló en el pase a la red. Conclusión: en una de las pocas, el Tricolor le arrebató dos puntos.

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“Muchos errores nuestros de no poder liquidarlo, nos vamos con un sabor amargo, creo que merecíamos mucho más”, se frustró Franco Benítez post 1-1 en José Ingenieros, en diálogo con LPF Play.

Temperley no pierde, pero extraña ganar

La campaña del equipo de Nicolás Domingo es buena, lleva ocho fechas sin derrotas, pero no gana desde el clásico con Los Andes. A partir de ahí enhebró cjnco igualdades consecutivas, lo que lo llevó a relegar posiciones en la zona B del Torneo de Primera Nacional.

Sin embargo, el Gasolero se mantuvo en puestos de clasificación, ocupando el 8º lugar, con 16 unidades. “El grupo la verdad que se mata día a día, creo que lo merecemos, somos fuertes atrás y estamos bien, agarrando confianza adelante. Es un buen esfuerzo”, reconoció el exBrown de Adrogué.

Equipo Gasolero
Temperley igualó con Almagro.

Temperley igualó con Almagro.

Las últimas dos salidas de Temperley fueron ante rivales que están comprometidos en la zona baja de la tabla. No pudo ganarle a Colegiales (1-1), que esta fecha dejó la zona de descenso, y este domingo a Almagro (1-1), que cortó con cuatro derrotas en fila, pero continúa cerrando las posiciones.

Benítez lamentó el punto

“Queda el sabor amargo, pero hay que seguir creciendo, esto es largo, los partidos de B Nacional son así”, opinó Benítez.

El extremo cuyo pase pertenece a Argentinos Juniors, marcó su primer gol con la camiseta de Temperley, tirándole responsabilidad a Marcos Echeverría, que le bajó la pelota de espaldas al arco.

“El “Tanque” (por Echeverría) pelea todas, merecido por él. El equipo labura y tiene una forma e idea que eso es lo que nos mantiene tranquilos de acá a lo que viene”, cerró el oriundo de José Clemente Paz.

Para cortar con la seguidilla de empates, Temperley recibirá el próximo sábado 9 de mayo en el estadio Alfredo Beranger a Deportivo Maipú de Mendoza (12 unidades), desde las 15.30.

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