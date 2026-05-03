domingo 03 de mayo de 2026
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3 de mayo de 2026
Torneo Apertura.

Lanús visitará a Argentinos Juniors en el arranque de los playoffs

Lanús irá a La Paternal, donde últimamente le cuesta ganar, en la carrera por el título. Por el interzonal fue victoria del Bicho. Si empatan, habrá penales.

Por el interzonal, Lanús perdió en La Paternal.

Por el interzonal, Lanús perdió en La Paternal.

Lanús ya tiene rival confirmado para los playoffs del Torneo Apertura: será Argentinos Juniors, en La Paternal. El Granate, que empató sin goles ante Deportivo Riestra, finalizó 6º en la zona A, por lo que enfrentará año Bicho, 3º en la B.

El Granate no pudo asegurar la localía -hasta el 4º puesto de cada zona-, por lo que sabía que jugaría los cuartos de final fuera de la Fortaleza. El reglamento establece que, en caso de empate en los 90 minutos, el ganador se definirá por tiros desde el punto penal.

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Lanús esperó hasta último momento

Hasta los minutos finales de los partidos del domingo, Lanús enfrentaba a Rosario Central, pero el gol de Tigre modificó los planes. Argentinos Juniors, que perdió 2-0 con Gimnasia y Esgrima La Plata quedó 3º, por lo que el Canalla bajó un escalón en la tabla.

Lanús y Argentinos Juniors jugaron por el interzonal de la 6º fecha, también en La Paternal con victoria del local por 2-1, con goles de Hernán López Muñoz y Nicolás Oroz, de penal, descontando Ramiro Carrera.

Lanús
Duro rival para Lanús.

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