Fiebre mundialista en Lomas de Zamora: busca completar su cuarto álbum de figuritas consecutivo

Figuritas de distintas ediciones. Aún las conserva y las cambia con el propósito de completar los álbumes de Alemania 2006 y Sudáfrica 2010.

Hay pasiones que no se explican, sino que simplemente se sienten. Y en Lomas de Zamora , para Diego González Massad (33), ese sentimiento viene en sobres de figuritas . Una rutina que empezó en la infancia y que, lejos de difuminarse, se fue transformando en un ritual que se renueva cada cuatro años.

“De chico, mis abuelos y mis padres nos compraban figuritas a mis hermanas y a mí. De fútbol, de Dragon Ball o de Pokémon. Lo mejor era llegar a casa, abrir los sobres y ver qué tocaba”, recordó. Sin saberlo, Diego adoptaría esa actividad en un hobbie , transformándose en un fanático coleccionista de pegatinas.

Su primer acercamiento con un mundial fue con apenas 5 años, en Francia 1998. “Junté muy pocas. No tenía con quién cambiar y tampoco estaba tan metido en el fútbol . Muchas de esas figuritas las conseguí de grande, en grupos de Facebook o comprando por internet”, contó.

Completar un álbum, sin dudas, es de los logros más importantes que puede alcanzar un fanático de las figuritas. Para Diego, uno de los más emotivos no fue de fútbol, sino de otra de sus grandes pasiones: Dragon Ball Z : “El álbum número 5 fue el primero que completamos con mis hermanas. Después de tantos intentos fallidos, lo logramos. Fue una emoción muy grande”.

Para Massad, el Mundial Brasil 2014 significó un antes y un después: “Fue el primer álbum mundialista que completé. Ya siendo grande me pude meter en los intercambios con gente que le apasionaba tanto esta actividad como a mí: gracias a ello conseguí todas las figuritas recorriendo zona Sur y Capital Federal”.

e8dfbd36-6474-4865-abf7-bc82f79c4e95 Las figuritas de la Selección Argentina en el álbum del Mundial Brasil 2014.

Al ser consultado sobre una figurita que se le haya hecho difícil de conseguir, Diego no lo dudó y marcó a la formación de China del Mundial Corea-Japón 2002 como una de las más codiciadas de su colección. Y es que era la única pegatina que le faltaba para completar el álbum de aquella edición, la cual pudo conseguir recién en 2022. “Fueron 20 años de espera. Cuando la tuve en la mano, fue una alegría inmensa”, admitió.

El intercambio, clave para completar álbumes

Es cierto que, con el paso del tiempo y con el avance de la tecnología, el ritual del cambio de figuritas cambió, pero mantiene su esencia. Hoy en día existen muchas más posibilidades para lograr intercambios, como encuentros o contactos mediante grupos de las redes sociales. “Ver que todos se ayudan para completar sus respectivos álbumes es muy lindo. Juntar figuritas es una pasión”, aseguró.

“Abrir un paquete de figuritas de un mundial es lo que espero cada cuatro años. Es el inicio de una nueva aventura que sirve como antesala a lo que viene después, los partidos de fútbol en sí. Es emocionante”, acotó.

El modo mundial, activado

A la espera de lo que será el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026, Massad ya comenzó con una nueva aventura, otra colección. Desde esta semana volvió a “ser un niño otra vez ya que conseguí los primeros paquetes de esta edición” y hasta planificó lo que serán los nuevos intercambios y las interminables recorridas para tratar de conseguir todas las figuritas y completar su cuarto álbum mundialista consecutivo.

e681d5f9-a761-48d3-b729-862459579e19 Los álbumes, una preciada colección para Diego.

Mientras tanto, también sigue en busca de esas 16 figuritas que aún le faltan de Alemania 2006 y de 41 pegatinas correspondientes a Sudáfrica 2010. Porque esta pasión no solo te lleva a completar el álbum actual, sino también cerrar momentos nostálgicos de la infancia y la adolescencia.

En plena era digital, las figuritas parecen ganarle al tiempo. En Lomas de Zamora, Diego lo tiene en claro: cada figurita es más que un trozo de papel, es un recuerdo que acompaña a distintas etapas de la vida. El inicio de cada mundial es una nueva oportunidad para volver a empezar.