Adopción en Lomas de Zamora: acompañan a quienes quieren formar una familia

Los coordinadores del servicio también son padres adoptivos: su experiencia la ponen a disposición de más vecinos con los mismos deseos de formar una familia.

En Lomas de Zamora , un espacio con casi cuatro décadas de trayectoria vuelve a abrir sus puertas para acompañar a quienes eligen formar una familia a través de la adopción : se trata del Servicio de Apoyo a la Adopción, iniciativa del Movimiento Familiar Cristiano, que brinda contención, orientación y experiencias a vecinos en distintas etapas de ese camino.

María del Carmen Schmidt es vecina de Lomas y, además, se desempeña como coordinadora del Servicio de Apoyo a la Adopción, un programa que brinda el Movimiento Familiar Cristiano (perteneciente a la Diócesis de Lomas de Zamora).

Este servicio cumplirá, en agosto, 37 años de manera ininterrumpida. Está integrado por 12 coordinadores, quienes se encargan de acompañar y formar a vecinos que tengan intenciones de ser padres por adopción o que ya se encuentran ejerciendo ese rol.

“Nosotros recibimos a toda aquella persona que esté en alguna etapa relacionada con la adopción de niños o adolescentes . Los que se encuentren en plena vinculación o están en guarda, como así también los que ya ejercen el rol de padres adoptivos o los que ni siquiera se han inscripto, pero tienen deseos de hacerlo, todos son bienvenidos”, expresó quien es licenciada en psicología y forma parte del servicio hace más de dos décadas.

Nosotros recibimos a toda aquella persona que esté en alguna etapa relacionada con la adopción de niños o adolescentes. Los que se encuentren en plena vinculación o están en guarda, como así también los que ya ejercen el rol de padres adoptivos o los que ni siquiera se han inscripto, pero tienen deseos de hacerlo, todos son bienvenidos Nosotros recibimos a toda aquella persona que esté en alguna etapa relacionada con la adopción de niños o adolescentes. Los que se encuentren en plena vinculación o están en guarda, como así también los que ya ejercen el rol de padres adoptivos o los que ni siquiera se han inscripto, pero tienen deseos de hacerlo, todos son bienvenidos

El grupo realiza encuentros presenciales y mensuales, de mayo a noviembre (el primer sábado de cada mes), los cuales están a cargo de todos los coordinadores del servicio. “Nosotros somos voluntarios, pero lo más importante es que también somos padres adoptivos por elección, gente especializada y con experiencia propia para trasmitirla a los demás”, aclaró María del Carmen.

Dentro de cada jornada mensual (que duran aproximadamente tres horas) se exponen temas referidos a la adopción y se dictan dinámicas llevadas a cabo por distintos profesionales. Los encuentros están pensados para ser aprovechados por todas las personas, cualquiera sea el rango etario, la religión o el estilo de familia.

SaveClip.App_625018354_18198551485335893_5256955167703087508_n Todos los vecinos de Lomas de Zamora con deseos de ser padres adoptivos pueden ser parte de las jornadas. Es necesario inscribirse con anticipación.

El primer encuentro de este 2026 se hará el próximo sábado 2 de mayo a partir de las 16 en la Casa de la Catequesis (Sáenz 572). De momento, el Servicio ya cuenta con 50 inscriptos: desde la organización anticiparon que hay tiempo de anotarse para participar de los encuentros mensuales hasta el jueves 30 de abril inclusive. “Es un número que solemos manejar todos los años, el cual nos permite formar redes y vínculos entre los participantes. Estamos orgullosos de arrancar un nuevo año de trabajo, dispuestos a ayudarnos entre todos”, expresó Schmidt.

El primer encuentro de este 2026 se hará el próximo sábado 2 de mayo a partir de las 16 en la Casa de la Catequesis (Sáenz 572). De momento, el Servicio ya cuenta con 50 inscriptos: desde la organización anticiparon que hay tiempo de anotarse para participar de los encuentros mensuales hasta el jueves 30 de abril inclusive.

Al ser consultada sobre los propósitos de la actividad, la lomense no lo dudó y afirmó que “trabajamos para que los niños tengan la mejor familia posible”. “Acompañamos, ayudamos y nos ponemos a disposición para resolver las dificultades que cada participante nos trae”, resumió.

Cómo participar

Al finalizar el ciclo, cada participante recibe un diploma de certificación de asistencia. Los interesados en inscribirse pueden contactarse mediante un mensaje directo al Instagram o por WhatsApp al 1161834455 (María del Carmen).

“Algunos niños nacen de manera biológica, otros por alguna técnica de fertilización y hay quienes llegan a nuestro mundo por adopción. Lo importante siempre es el deseo de ser padres y estar dispuestos a brindar amor”, concluyó Schmidt, con cierta emoción.