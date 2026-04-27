Quedan pocos días para anotarse en los Juegos Bonaerenses y representar a Lomas de Zamora

Lomas de Zamora fue tricampeón en los Juegos Bonaerenses.

Lomas de Zamora siempre se destaca en los Juegos Bonaerenses, por eso la expectativa es alta de cara a una nueva edición del evento. Los vecinos se podrán anotar de forma online hasta el 15 de mayo en la página oficial de los juegos .

Organizados por el Gobierno de la Provincia, los juegos incluyen más de 100 disciplinas deportivas y culturales para jóvenes, personas con discapacidad y personas mayores. Lomas fue tricampeón tras ganar las ediciones de 2022, 2023 y 2024 , y el año pasado se quedó con el tercer puesto logrando 36 medallas de oro, 14 de plata y 14 de bronce.

Terrible. Tragedia en Temperley: un muerto tras un violento choque y vuelco

Detenido. Estaba prófugo por un robo en Lomas y lo atraparon en San Juan

La competencia tendrá tres instancias (local, regional y provincial) y una gran final en octubre en la ciudad de Mar del Plata. En deportes , los jóvenes podrán participar en acuatlón, ajedrez, atletismo, badminton, basquet, basquet 3x3, beach voley, bonaerenses en carrera, cestoball, fútbol (5, 7 y 11), fútbol playa, fútbol-tenis, futsal, gimnasia artística, handball, handball playa, hockey, natación, padel, patín, pelota, rugby, softball, tenis, tenis de mesa y voley.

Mientras que los adultos mayores tendrán ajedrez y damas, bochas, bonaerenses en carrera, juegos de salón, caminata, coreografía pop, futbol-tenis, natación, newcom, orientación, padel, pelota, pentatlón, pesca, sapo y taba, tejo, tenis y tenis de mesa.

Por su parte, las personas con discapacidad competirán en atletismo, basquet 3x3, boccia, bonaerenses en carrera, fútbol, goalball, natación, parabadminton y tenis de mesa.

No todo es deporte: disciplinas culturales de los Juegos Bonaerenses

Los Juegos Bonaerenses tienen una sección de cultura para jóvenes, que este año podrán participar en las disciplinas arte circense, cocineros bonaerenses, conjunto musical de cumbia, cuento, danza folklórica, tango, dibujo, fotografía, freestyle, malambo, mural, rock, objeto artístico, pintura, poesía, solista vocal, stand up, teatro y videominuto.

Mientras que las personas con discapacidad competirán en danza folklórica, danza teatro, dibujo, fotografía, malambo, narración oral, pintura y solista vocal.

A su vez, los adultos mayores podrán anotarse en cocineros bonaerenses, cuento, danza folklórica, tango, dibujo, fotografía, objeto artístico, pintura, poesía, solista vocal, teatro.