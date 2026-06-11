viernes 12 de junio de 2026
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11 de junio de 2026
Este sábado.

Llega a Lomas una nueva edición de la gran fiesta del Corpus Christi

El tradicional encuentro de la Iglesia Católica tendrá una misa en el Microestadio y una procesión hasta la Catedral.

La fiesta convoca a miles de vecinos de Lomas.

La fiesta convoca a miles de vecinos de Lomas.

Todas las parroquias, capillas, movimientos religiosas, instituciones laicas, pastorales, colegios y congregaciones participarán de la celebración que se llevará a cabo en el Microestadio del Parque de Lomas, ubicado sobre Molina Arrotea y Las Lilas.

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A las 15 será la misa a cargo del Obispo de Lomas, monseñor Jorge Lugones, y luego comenzará la procesión con el Santísimo Sacramento con cientos de personas caminando desde el parque hasta la Catedral Nuestra Señora de la Paz. El recorrido este año será desde las calles Alberto Gómez y Amado Nervo para luego pasar por Garona, Posadas, caminar 7 cuadras hasta Portela y luego otras 8 hasta llegar a la Catedral ubicada frente a la Plaza Grigera.

corpus christi lomas
La misa ser&aacute; en el Microestadio del parque y luego comenzar&aacute; la caminata hasta la Catedral.

La misa será en el Microestadio del parque y luego comenzará la caminata hasta la Catedral.

La gente que, terminada la celebración, se vuelva en micro tendrá que esperar a que termine la desconcentración dentro del Microestadio y luego podrán acercarse a los micros que estarán esperándolos sobre la calle Alberto Gómez.

El sábado no habrá misas ni actividades en las parroquias y capillas de los barrios para que toda la comunidad esté presente en la celebración que tiene como propósito renovar la fe y devoción en Cristo. A su vez, la misa será transmitida por el canal de Youtube de Eclesia.

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