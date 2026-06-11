Llega a Lomas una nueva edición de la gran fiesta del Corpus Christi

La solemnidad del Corpus Christi es la gran fiesta de la Iglesia Católica que convoca a miles de vecinos de Lomas de Zamora. Organizada por la diócesis, este sábado se realizará una nueva edición de la misa y procesión por las calles.
El tradicional encuentro de la Iglesia Católica tendrá una misa en el Microestadio y una procesión hasta la Catedral.
La solemnidad del Corpus Christi es la gran fiesta de la Iglesia Católica que convoca a miles de vecinos de Lomas de Zamora. Organizada por la diócesis, este sábado se realizará una nueva edición de la misa y procesión por las calles.
Todas las parroquias, capillas, movimientos religiosas, instituciones laicas, pastorales, colegios y congregaciones participarán de la celebración que se llevará a cabo en el Microestadio del Parque de Lomas, ubicado sobre Molina Arrotea y Las Lilas.
A las 15 será la misa a cargo del Obispo de Lomas, monseñor Jorge Lugones, y luego comenzará la procesión con el Santísimo Sacramento con cientos de personas caminando desde el parque hasta la Catedral Nuestra Señora de la Paz. El recorrido este año será desde las calles Alberto Gómez y Amado Nervo para luego pasar por Garona, Posadas, caminar 7 cuadras hasta Portela y luego otras 8 hasta llegar a la Catedral ubicada frente a la Plaza Grigera.
La gente que, terminada la celebración, se vuelva en micro tendrá que esperar a que termine la desconcentración dentro del Microestadio y luego podrán acercarse a los micros que estarán esperándolos sobre la calle Alberto Gómez.
El sábado no habrá misas ni actividades en las parroquias y capillas de los barrios para que toda la comunidad esté presente en la celebración que tiene como propósito renovar la fe y devoción en Cristo. A su vez, la misa será transmitida por el canal de Youtube de Eclesia.
Cientos de jóvenes peregrinaron junto a sus familias desde la Catedral de Lomas hasta la parroquia Nuestra Señora de Luján, en Longchamps.
La edición N°41 de la caminata de 12 kilómetros contó con la participación del Obispo Lugones, quien dio la misa de cierre. Como gesto solidario, los pequeños llevaron leche larga vida para el merendero y comedor de la parroquia Nuestra Señora de Luján (El Jaguel) en respuesta a una iniciativa de la Acción Católica de la diócesis. El intendente Federico Otermin estuvo presente en la salida de la peregrinaron para saludar a los vecinos.