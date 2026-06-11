Llega a Lomas una nueva edición de la gran fiesta del Corpus Christi

La solemnidad del Corpus Christi es la gran fiesta de la Iglesia Católica que convoca a miles de vecinos de Lomas de Zamora . Organizada por la diócesis, este sábado se realizará una nueva edición de la misa y procesión por las calles .

Todas las parroquias, capillas, movimientos religiosas, instituciones laicas, pastorales, colegios y congregaciones participarán de la celebración que se llevará a cabo en el Microestadio del Parque de Lomas , ubicado sobre Molina Arrotea y Las Lilas .

Pasa colaborar. Lanzan en Lomas y en todo el país la colecta para ayudar a Cáritas

A las 15 será la misa a cargo del Obispo de Lomas , monseñor Jorge Lugones , y luego comenzará la procesión con el Santísimo Sacramento con cientos de personas caminando desde el parque hasta la Catedral Nuestra Señora de la Paz . El recorrido este año será desde las calles Alberto Gómez y Amado Nervo para luego pasar por Garona, Posadas, caminar 7 cuadras hasta Portela y luego otras 8 hasta llegar a la Catedral ubicada frente a la Plaza Grigera .

La misa será en el Microestadio del parque y luego comenzará la caminata hasta la Catedral.

La gente que, terminada la celebración, se vuelva en micro tendrá que esperar a que termine la desconcentración dentro del Microestadio y luego podrán acercarse a los micros que estarán esperándolos sobre la calle Alberto Gómez.

El sábado no habrá misas ni actividades en las parroquias y capillas de los barrios para que toda la comunidad esté presente en la celebración que tiene como propósito renovar la fe y devoción en Cristo. A su vez, la misa será transmitida por el canal de Youtube de Eclesia.

De Lomas de Zamora a Longchamps por la Virgen de Luján

Cientos de jóvenes peregrinaron junto a sus familias desde la Catedral de Lomas hasta la parroquia Nuestra Señora de Luján, en Longchamps.

La edición N°41 de la caminata de 12 kilómetros contó con la participación del Obispo Lugones, quien dio la misa de cierre. Como gesto solidario, los pequeños llevaron leche larga vida para el merendero y comedor de la parroquia Nuestra Señora de Luján (El Jaguel) en respuesta a una iniciativa de la Acción Católica de la diócesis. El intendente Federico Otermin estuvo presente en la salida de la peregrinaron para saludar a los vecinos.