Eduardo Nicolau presenta su versión de "Stefano" en el Teatro La Rueca

Regresa a escena el sábado en El Teatro La Rueca de Monte Grande “Stefano. Un grotesco”, una versión creada, dirigida y protagonizada por Eduardo Nicolau de la clásica obra de teatro “Stefano”, una pieza escrita por el dramaturgo Armando Discepolo.

Se trata de una versión de la obra cumbre del dramaturgo argentino, una pieza fundamental del grotesco criollo que retrata las tragedias y frustraciones de los inmigrantes italianos en Argentina.

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La obra sigue a un inmigrante italiano que llega a la Argentina con el sueño de convertirse en un gran compositor de ópera. En Buenos Aires, su ilusión choca con la dura realidad: termina trabajando como simple ejecutante de trombón. La historia explora el doble fracaso (artístico y familiar) y el doloroso choque entre la miseria y el hambre de gloria.

La obra tiene dirección general y puesta en escena de Eduardo Nicolau. El director también integra el elenco con su hija Cecilia Nicolau y Matias Maripil.

Con más de seis décadas de trayectoria, la labor de Eduardo Nicolau abarca tanto la actuación como la dirección. Llevó a escena diversas obras clásicas del teatro argentino.

Junto a Eduardo Uranga viene de protagonizar la obra "La eternidad de lo efímero" (inspirada en El canto del cisne de Antón Chéjov) bajo la dirección de Emmanuel Miranda. Con esta propuesta recorrió diversos espacios de la región.

MÁS INFO

“Stefano. Un grotesco”, sábado a las 21 en el Teatro La Rueca de Monte Grande, Alvear 483

Reservas en las redes de la sala o por Whatsapp al 11 2254-3514.