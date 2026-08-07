sábado 08 de agosto de 2026
Escribinos
7 de agosto de 2026
Recomendado.

Eduardo Nicolau presenta su versión de "Stefano" en el Teatro La Rueca

Eduardo Nicolau pisa las tablas con “Stefano. Un grotesco”, una versión de la obra de Armando Discepolo, en El Teatro La Rueca de Monte Grande.

Cecilia y Eduardo Nicolau, en escena.&nbsp;

Cecilia y Eduardo Nicolau, en escena. 

Se trata de una versión de la obra cumbre del dramaturgo argentino, una pieza fundamental del grotesco criollo que retrata las tragedias y frustraciones de los inmigrantes italianos en Argentina.

Lee además
Arethas presenta su nuevo EP. 
Recomendado.

El ensamble de Soul y Rhythm & Blues Arethas presenta su nuevo EP
Leandro Kalén, organizador del evento.
Agendar.

Conurbania de Banfield presenta la primera edición de "ConurGroove"

La obra sigue a un inmigrante italiano que llega a la Argentina con el sueño de convertirse en un gran compositor de ópera. En Buenos Aires, su ilusión choca con la dura realidad: termina trabajando como simple ejecutante de trombón. La historia explora el doble fracaso (artístico y familiar) y el doloroso choque entre la miseria y el hambre de gloria.

La obra de Eduardo Nicolau.

La obra de Eduardo Nicolau.

Eduardo Nicolau y elenco, en un clásico del teatro argentino

La obra tiene dirección general y puesta en escena de Eduardo Nicolau. El director también integra el elenco con su hija Cecilia Nicolau y Matias Maripil.

Con más de seis décadas de trayectoria, la labor de Eduardo Nicolau abarca tanto la actuación como la dirección. Llevó a escena diversas obras clásicas del teatro argentino.

Junto a Eduardo Uranga viene de protagonizar la obra "La eternidad de lo efímero" (inspirada en El canto del cisne de Antón Chéjov) bajo la dirección de Emmanuel Miranda. Con esta propuesta recorrió diversos espacios de la región.

MÁS INFO

“Stefano. Un grotesco”, sábado a las 21 en el Teatro La Rueca de Monte Grande, Alvear 483

Reservas en las redes de la sala o por Whatsapp al 11 2254-3514.

Temas
Seguí leyendo

El ensamble de Soul y Rhythm & Blues Arethas presenta su nuevo EP

Conurbania de Banfield presenta la primera edición de "ConurGroove"

La Joaqui lanzó una canción con una indirecta para Luck Ra

Leandro Rud murió a los 51 años tras una larga lucha contra el cáncer

Dejá tu comentario

Lo que se lee ahora
Leandro Rud murió a los 51 años tras una larga lucha contra el cáncer.
Tristeza.

Leandro Rud murió a los 51 años tras una larga lucha contra el cáncer

Las más leídas

Te Puede Interesar

Cecilia y Eduardo Nicolau, en escena. 
Recomendado.

Eduardo Nicolau presenta su versión de "Stefano" en el Teatro La Rueca