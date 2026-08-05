El ensamble de Soul y Rhythm & Blues Arethas presenta su nuevo EP

El ensamble de Soul y Rhythm & Blues Arethas llega el domingo a Bebop Club para la presentación oficial de su nuevo EP, “At Last”. La propuesta combina el vivo con la mística y el glamour de los míticos programas de televisión de mediados de los ’60.

Con arreglos originales, el espectáculo traza un recorrido emocional por el mapa de la música negra: desde la majestuosidad de Aretha Franklin y la elegancia del Soul clásico, hasta la crudeza intimista de Amy Winehouse y las texturas urbanas del Neo Soul de los ‘90.

Historias. Hace más de 20 años vive en Alemania donde creó su propia banda

En ese trayecto sonarán himnos como “Natural Woman”, “Killing Me Softly”, “Valerie” y el imprescindible “Respect” , en un repertorio que celebra esa raíz que no envejece: se transforma, cambia de piel, pero sigue quemando exactamente igual.

La velada contará además con la participación especial del actor Gustavo Pardi en el rol de maestro de ceremonias, interviniendo el show con relatos y guiños de época que articulan el recorrido histórico y conceptual de cada bloque musical.

El ensamble de Soul y Rhythm & Blues Arethas.

El ensamble, integrado por músicos de la región, está encabezado por la voz de Ayelén Machena y la dirección musical de Silvina Aspiazu en guitarra y arreglos, junto a Pablo Stahl en batería, Martín Lojo en bajo y Juan Mazzetti en trompeta.

El EP "At Last" ya se encuentra disponible en Spotify y las principales plataformas digitales, al igual que el resto del material de la banda.

MÁS INFO

Arthas, domingo a las 21,30 en Bebop Club, Uriarte 1658, Palermo Soho.

Entradas en www.bebopclub.com.ar