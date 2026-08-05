El ensamble de Soul y Rhythm & Blues Arethas presenta su nuevo EP

El ensamble de Soul y Rhythm & Blues Arethas llega el domingo a Bebop Club para la presentación oficial de su nuevo EP, “At Last”. La propuesta combina el vivo con la mística y el glamour de los míticos programas de televisión de mediados de los ’60.
Con arreglos originales, el espectáculo traza un recorrido emocional por el mapa de la música negra: desde la majestuosidad de Aretha Franklin y la elegancia del Soul clásico, hasta la crudeza intimista de Amy Winehouse y las texturas urbanas del Neo Soul de los ‘90.
En ese trayecto sonarán himnos como “Natural Woman”, “Killing Me Softly”, “Valerie” y el imprescindible “Respect”, en un repertorio que celebra esa raíz que no envejece: se transforma, cambia de piel, pero sigue quemando exactamente igual.
Música en vivo y Gustavo Pardi de invitado
La velada contará además con la participación especial del actor Gustavo Pardi en el rol de maestro de ceremonias, interviniendo el show con relatos y guiños de época que articulan el recorrido histórico y conceptual de cada bloque musical.
El ensamble de Soul y Rhythm & Blues Arethas.
El ensamble, integrado por músicos de la región, está encabezado por la voz de Ayelén Machena y la dirección musical de Silvina Aspiazu en guitarra y arreglos, junto a Pablo Stahl en batería, Martín Lojo en bajo y Juan Mazzetti en trompeta.
El EP "At Last" ya se encuentra disponible en Spotify y las principales plataformas digitales, al igual que el resto del material de la banda.
MÁS INFO
Arthas, domingo a las 21,30 en Bebop Club, Uriarte 1658, Palermo Soho.
Entradas en www.bebopclub.com.ar