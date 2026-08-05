La otra cara de la Ley de Tierras: el desalojo exprés a inquilinos por falta de pago.

En pocas palabras 6 Resumen generado por Thinkindot AI

El proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada (modificación de la Ley de Tierras) que el Senado tratará este jueves plantea también (en el capítulo II) un cambio en el Código Procesal Civil y Comercial y el Código Civil y Comercial de la Nación para acelerar los procesos de desalojo. De aprobarse, todos los juicios por falta de pago, intrusión o toma de un inmueble pasarán a tramitarse por juicio sumarísimo, el procedimiento más breve que prevé el sistema judicial argentino.

Los desalojos exprés: qué dice el proyecto El texto incorpora un nuevo artículo que obliga al propietario a intimar el pago de la deuda con un mínimo de diez días corridos antes de iniciar la demanda, un plazo que en el proyecto original era de apenas tres días y que recién se extendió durante el debate en comisiones.

Vencido ese plazo, el propietario puede pedir la desocupación inmediata bajo "caución juratoria", sin necesidad de una garantía real, y en los juicios por falta de pago o vencimiento de contrato solo se admite prueba documental y pericial, lo que reduce las herramientas de defensa del inquilino.

La orden judicial, a su vez, autoriza al oficial de ese Poder del Estado a recurrir a la fuerza pública, allanar el domicilio y forzar cerraduras aun cuando la vivienda esté desocupada, y habilita a ejecutar el desalojo en días y horarios inhábiles. La única salvedad prevista es cuando se acredite la presencia de menores, personas con discapacidad o adultos mayores en situación de desamparo. En esos casos, el juez debe dar intervención a los organismos de protección y otorgar hasta diez días para una alternativa habitacional, sin que eso frene el resto del proceso.

Como advierte en El Destape, el periodista Santiago Ballatore Nisenbaum, el Gobierno ataca a quienes tienen que alquilar para tener un techo en medio de una de las crisis económicas más brutales de la historia de la Argentina, con un ajuste sin precedentes.

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