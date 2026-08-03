Lomas celebró la Pachamama en un contexto nacional de disputa por la tierra.

El sábado se celebró el Día de la Pachamama , como cada 1° de agosto, un ritual ancestral que pone en el centro a la naturaleza y busca generar conciencia y agradecimiento. La jornada de este año tiene la particularidad de darse en un contexto marcado por el debate en torno a una ley que flexibilizaría la venta de tierras protegidas a capitales extranjeros.

En Lomas de Zamora celebraron la Corpachada en la Reserva Natural Municipal Santa Catalina. Allí, Sol Tischik, jefa de Gabinete del Municipio, marcó la importancia de tomar conciencia respecto a la protección de la tierra.

"Desde el Gobierno de la Comunidad, con Fede (Otermín, intendente), Daniela (Vilar, ministra provincial de Ambiente) y la extraordinaria tarea de las organizaciones ambientalistas de Lomas, queremos poner nuestro granito de arena para recuperar y sostener los rituales, las costumbres y la memoria de los pueblos originarios y, en definitiva, fortalecer los lazos con nuestras raíces.", expresó.

"Queremos poner nuestro granito de arena para recuperar y sostener los rituales, las costumbres y la memoria de los pueblos originarios"

El Senado de la Nación votará este jueves 6 de agosto la ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, que facilita los desalojos y la extranjerización de la tierra. Desde el gobierno bonaerense adelantaron que estarán en la marcha para intentar frenar el proyecto.

“Todos cuidan sus tierras y recursos naturales y Milei va a contramano del mundo”, expresó el ministro de Gobierno, Carlos Bianco, este lunes en conferencia de prensa. “Es un plan sistemático del gobierno Nacional para llevar adelante un plan de extranjerización de la tierra”, agregó.

El Gobierno negocia cambios

Según publicó El Destape, para el proyecto que se votará el jueves, el oficialismo habría cedido agregar un tope (del 25%) a la cantidad de tierras extranjeras a nivel nacional y provincial. La ley actual, de 2011, determina que este tope de tierras rurales bajo propiedad de individuos o empresas extranjeras debe ser de un 15%, tanto a nivel nacional como por provincia y departamento.

La Libertad Avanza no lograría reunir una mayoría de 37 votos con la que asegurarse darle media sanción al proyecto impulsado por el Poder Ejecutivo, por lo que ahora debió resignarse a moderar el texto para tratar de conseguir más apoyos de los bloques aliados.