Trabajadores de Cresta Roja cortaron la Autopista en Ezeiza y exigen un cronograma de pagos

Reclaman salarios, aguinaldos y vacaciones adeudadas con un corte de Ezeiza.

Trabajadores de Cresta Roja realizaron este lunes un corte sobre la Autopista Ezeiza-Cañuelas para reclamar el pago de salarios, aguinaldos y vacaciones adeudadas. Según denunciaron desde el Sindicato de la Alimentación, unas 670 personas llevan más de un mes sin percibir ingresos y esperan una respuesta de la empresa.

Desde el Sindicato de la Alimentación señalaron que el reclamo alcanza a 670 trabajadores, quienes, según denunciaron, acumulan más de un mes sin cobrar sus salarios. Además, indicaron que también permanecen impagos el aguinaldo y la liquidación correspondiente a las vacaciones.

El vocal del gremio, Gastón Britez, explicó que los empleados fueron enviados de vacaciones sin haber recibido previamente el dinero que les correspondía. En ese sentido, remarcó que la principal preocupación es la falta de ingresos para sostener a las familias y pidió una solución urgente. La medida incluyó un corte de tránsito y una asamblea en la que también se distribuyeron alimentos entre las familias afectadas.

El dirigente también advirtió que el conflicto podría repercutir en la actividad productiva del Grupo Tres Arroyos. Según indicó, recibieron información que da cuenta de inconvenientes en la incubación de huevos y en la producción de pollitos, una situación que podría afectar la continuidad de la cadena avícola.

Buscan un diálogo con la empresa en Ezeiza Mientras continuaban las actividades de protesta, el sindicato buscaba abrir una instancia de diálogo con la empresa. El objetivo, señalaron, es obtener una respuesta concreta que incluya un cronograma de pagos para saldar la deuda con los trabajadores. Los representantes gremiales sostuvieron que esa definición resulta prioritaria para brindar previsibilidad a los empleados y sus familias, que atraviesan una situación económica cada vez más compleja. Los datos sobre el conflicto fueron informados por el Sindicato de la Alimentación.

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