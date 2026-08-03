Almirante Brown avanza con las colectoras de la Ruta 4

En Almirante Brown avanzan las obras de la tercera y última etapa de renovación de la Ruta Provincial N°4. Los trabajos entre el Municipio y el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires incluyen nuevas colectoras, repavimentación, mejoras hidráulicas y luminarias LED en el tramo que une Burzaco con Malvinas Argentinas, por donde circulan más de 120.000 vehículos cada día.

El plan busca mejorar la circulación sobre uno de los corredores más transitados de la región, utilizado diariamente por más de 120.000 vehículos. Además de las colectoras, contempla la repavimentación de la calzada existente, el ensanche de la traza, la ejecución de cordón cuneta, obras hidráulicas con nuevas cañerías pluviales y la optimización de los conductos actuales.

La jefa de Gabinete del Municipio, Paula Eichel, recorrió los trabajos y sostuvo que el distrito sigue avanzando con la renovación de esta vía estratégica para mejorar la movilidad y la calidad de vida de los vecinos.

Desde la calle Vidal hasta Diomede, en Burzaco.

Desde Diomede hasta la calle Pino, en Malvinas Argentinas.

Desde la calle Pino hasta la avenida Capitán Moyano, donde también será renovado el distribuidor de tránsito que completará la intervención.

El proyecto también prevé la modernización de los semáforos, la renovación de las pasarelas peatonales y otras obras destinadas a reforzar la seguridad vial en toda la traza.

Una vez finalizada esta etapa, el corredor de la Ruta Provincial N° 4 quedará completamente renovado a lo largo de casi 14 kilómetros dentro de Almirante Brown. La intervención atraviesa las localidades de San Francisco Solano, Claypole, San Francisco de Asís, Burzaco y Malvinas Argentinas.

Desde el Municipio también adelantaron que la próxima obra prevista sobre este corredor será la remodelación integral de la Rotonda El Vapor, cuya ejecución está proyectada para los próximos meses.