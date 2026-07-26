domingo 26 de julio de 2026
Escribinos
26 de julio de 2026
Capacitación laboral.

Almirante Brown abre la inscripción a 34 cursos gratuitos de formación profesional para vecinos desempleados

El Municipio de Almirante Brown habilitará este lunes la preinscripción para 34 cursos gratuitos de formación profesional, destinados a mayores de 18 años.

El Municipio de Almirante Brown abrirá este lunes la preinscripción para 34 cursos gratuitos.

El Municipio de Almirante Brown abrirá este lunes la preinscripción para 34 cursos gratuitos.

El Municipio de Almirante Brown abrirá este lunes 27 de julio la preinscripción para 34 cursos gratuitos de formación profesional. Las propuestas, dirigidas a mayores de 18 años desempleados o en búsqueda de empleo que residan en el distrito, se dictarán durante cuatro meses en tres sedes y tendrán cupos limitados.

Los interesados podrán realizar la preinscripción de manera virtual desde las 9, a través de un enlace que estará disponible en la biografía de las redes sociales oficiales del Municipio.

Lee además
La iniciativa de Almirante Brown apunta a impulsar el consumo.
Beneficios.

Almirante Brown suma un 20% de descuento en peluquerías todos los miércoles
Las obras se desarrollan sobre 25 de Mayo, entre Mitre y Canale, José Mármol.
Infraestructura urbana.

Avanza una obra hidráulica en José Mármol para evitar inundaciones

La iniciativa es impulsada por la Secretaría de Desarrollo Económico, mediante la Subsecretaría de Empleo, con el objetivo de brindar herramientas para la capacitación laboral, promover el aprendizaje de oficios y fortalecer la inserción en el mercado de trabajo.

El intendente Mariano Cascallares destacó la importancia de la propuesta y sostuvo que la formación profesional constituye una herramienta clave para ampliar las oportunidades laborales y acompañar el desarrollo de los vecinos.

Cursos en tres sedes de Almirante Brown

Las capacitaciones estarán distribuidas entre el Centro de Formación para el Trabajo de Rafael Calzada, el Centro de Formación e Innovación Productiva (CEFIP) de Burzaco y el Centro de Formación en Panificados y Gastronomía de Ministro Rivadavia.

La oferta incluye cursos vinculados a los sectores productivo, industrial, tecnológico, textil, gastronómico y de servicios. Entre ellos se encuentran propuestas de jardinería, huerta urbana, confección textil, carpintería, herrería, electricidad, informática, marketing digital, comercio electrónico, inteligencia artificial, programación de agentes de IA, soldadura, reparación de aire acondicionado y panificados, entre otras.

Las autoridades recordaron que todos los cursos son gratuitos, tendrán una duración de cuatro meses y contarán con cupos limitados, por lo que recomendaron realizar la inscripción apenas se habilite el sistema.

Temas
Seguí leyendo

Almirante Brown suma un 20% de descuento en peluquerías todos los miércoles

Avanza una obra hidráulica en José Mármol para evitar inundaciones

Más de 300 actividades gratuitas para disfrutar las vacaciones de invierno en Almirante Brown

Longchamps tendrá un nuevo SUM comunitario con talleres, capacitaciones y actividades para vecinos

Dejá tu comentario

Lo que se lee ahora
El Municipio de Quilmes anunció la construcción de 20 nuevas cuadras de pavimento.
Obras viales.

Quilmes Oeste sumará 20 cuadras de asfalto en el barrio Santos Vega con fondos municipales

Las más leídas

Te Puede Interesar

Lautaro Servín, el joven asesinado.

La Policía de Lomas detuvo a dos acusados por el crimen de un adolescente