domingo 26 de julio de 2026
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26 de julio de 2026
Atención vecinal.

Valentín Alsina: abrió una nueva sede del CAV para agilizar trámites y mejorar la atención

El nuevo CAV de Valentín Alsina ya funciona en Jean Jaurès 2.200 y ofrece un espacio más amplio para realizar trámites, reclamos y consultas de los vecinos.

El nuevo CAV de Valentín Alsina ya funciona.

El nuevo CAV de Valentín Alsina ya funciona.

El Municipio de Lanús inauguró una nueva sede del Centro de Atención Vecinal (CAV) en Valentín Alsina, ubicada sobre Jean Jaurès 2.200, con el objetivo de brindar una atención más ágil y cómoda tanto para los vecinos que realizan trámites como para el personal municipal que desarrolla sus tareas diarias.

Según informó la Comuna, el nuevo espacio cuenta con mayores dimensiones, lo que permitirá ofrecer una atención más rápida y eficiente a quienes se acerquen para realizar trámites, efectuar reclamos o solicitar asesoramiento.

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Además, el nuevo edificio fue pensado para facilitar las tareas cotidianas de los trabajadores municipales. En ese marco, está previsto que próximamente se incorpore un Salón de Usos Múltiples (SUM), donde se desarrollarán talleres y actividades gratuitas destinadas a la comunidad.

Qué son los CAV

Los Centros de Atención Vecinal (CAV) funcionan de manera descentralizada en distintos barrios de Lanús y permiten resolver diferentes gestiones sin necesidad de trasladarse a otras dependencias municipales.

Entre los servicios disponibles se encuentran el pago de tasas, la impresión de boletas correspondientes a la Tasa por Servicios Generales (TSG) y de patentes de autos y motos, además de consultas vinculadas con planes de pago y otros trámites municipales.

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