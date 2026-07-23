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23 de julio de 2026
Transporte.

La Línea 222 continuará uniendo Ezeiza con Máximo Paz

La Provincia prorrogó por diez años la concesión de la Línea de colectivos 222 que une Ezeiza con Máximo Paz. Garantiza la continuidad del servicio hasta el 10 de julio de 2035.

La Línea 222 une la estación de Ezeiza con Máximo Paz.&nbsp;

La Línea 222 une la estación de Ezeiza con Máximo Paz. 

La Provincia de Buenos Aires extendió por diez años la concesión de la Línea 222 de colectivos, que une la localidad de Ezeiza con Máximo Paz, en el partido de Cañuelas. La medida fue oficializada por el Ministerio de Transporte y garantiza la continuidad del servicio hasta el 10 de julio de 2035.

De esta manera, la empresa Expreso Esteban Echeverría S.R.L. continuará a cargo de la prestación del servicio hasta el 10 de julio de 2035. Además, la resolución aprobó el nuevo contrato de concesión que regirá durante ese período.

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La Línea 222 une la estación de Ezeiza con Máximo Paz y atraviesa puntos clave como Tristán Suárez, Spegazzini y la Ruta Provincial 205. En uno de sus sentidos cuenta con 45 paradas y en el otro con 43, con un tiempo estimado de viaje de entre 51 y 52 minutos. También ofrece conexiones con otras líneas de colectivos en la estación de Ezeiza.

Según surge de la resolución oficial, la empresa solicitó la renovación de la concesión en enero de 2025. Aunque el pedido fue presentado cuatro días después del plazo previsto, el Ministerio consideró que la demora no afectaba el proceso y valoró que la prestataria mantuvo la continuidad del servicio bajo supervisión del organismo competente.

Antes de aprobar la extensión, la cartera provincial verificó que la firma cumpliera con los requisitos técnicos, económicos, contables, impositivos y previsionales exigidos por la normativa. También constató que no registra deudas exigibles por multas vinculadas al transporte.

La resolución también incorporó una actualización del recorrido presentada por la empresa en el marco de la modernización de la red de colectivos del Área Metropolitana de Buenos Aires. Según el análisis técnico del Ministerio, los cambios se desarrollan dentro del margen permitido, no modifican la tarifa ni generaron objeciones de otras empresas o de los usuarios.

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